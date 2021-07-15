Генерал США разоткровенничался о попытке госпереворота Трампа: "Мы парни с оружием"

Washington Post публикует отрывки откровенных признаний американского генерала Марка Милли, который, как и его коллеги, заподозрил экс-президента США Дональда Трампа в попытке госпереворота в стране. Ситуацию он сравнил с захватом Рейхстага сторонниками Гитлера. Своим замам же генерал в то время заявлял, что подобное невозможно сделать без вооружённых сил, без ЦРУ и ФБР: "Мы парни с оружием".

К выходу в свет готовится книга журналистов газеты Washington Post, в которой будут опубликованы откровения высшего военного офицера США, генерала Марка Милли. Отрывки из книги уже опубликованы. В них в том числе говорится и о том, как высокопоставленные американские генералы заподозрили экс-президента США Дональда Трампа в попытке госпереворота в стране после проигрыша на выборах главы государства в ноябре 2020 года.

Ситуацию генерал сравнивает с захватом Рейхстага, когда к власти в Германии пришёл Адольф Гитлер.

Милли же и и другие члены Объединённого комитета начальников штабов обсуждали план отставки, вместо того чтобы выполнять приказы Трампа. И фактически речь идёт о противостоянии высшего офицера главнокомандующему. Генералы считали приказы президента Трампа не только незаконными, но даже опасными или опрометчивыми.

Насторожили военных кадровые перестановки на руководящие должности в Пентагоне. В том числе громкая отставка главы Пентагона Марка Эспера и генерального прокурора Уильяма Барра.

Милли призвал своих заместителей быть "начеку". Отметив, что госпереворот невозможно сделать без вооружённых сил, без ЦРУ и ФБР.

"Мы парни с оружием", - заявил генерал.