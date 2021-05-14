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Генерал США объяснил, почему подписал письмо против Байдена

14 мая 2021, 18:15  •  131 • Политика
Бригадный генерал Дон Болдак объяснил СМИ из России, почему он вместе со 124 отставными военными подписал письмо с критикой политики Джозефа Байдена.
Один из 124 подписантов письма отставных военных США, критикующих политику президента Джозефа Байдена, рассказал о своих мотивах.
Бригадный генерал Дон Болдак, который баллотируется в сенат от штата Нью-Гэмпшир, рассказал "РИА Новости", что заставило его подписать обращение.
Эта администрация принимала сплошь неверные решения. Наша страна пострадала от роста инфляции, кибератак и плохой внешней политики
- заявил высокопоставленный военный.
Генерал Болдак уверен, что политика кабинета Байдена вызвала кризис на южных границах США, который углубляется с каждым днём. По мнению генерала, США погрязли "в долгах ещё больше, чем когда-либо прежде, из-за бесполезных расходов".
Болдак считает, что поступил правильно, подписав открытое письмо против Байдена: "Выборные чиновники должны нести ответственность перед американским народом. Чиновники представляют народ, а не наоборот".
По мнению Болдака, ни он, ни другие подписанты обращения не нарушали воинскую присягу.

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