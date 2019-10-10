Генерал Шаманов вступился за русскую армию, обличив тотальное безразличие правительства

"Предложения комитета по обороне были проигнорированы"; "Рекомендации комитета по обороне игнорируются, вопрос повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти на уровне правительства даже не обсуждался"; "Правительство постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы <…> рекомендации комитета по обороне по данному вопросу игнорируются".

Такие фразы можно найти в заключении, которое сделал возглавляемый Владимиром Шамановым комитет Госдумы по обороне на правительственный проект закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Судя по перечисленному, генерал-полковник запаса в весьма прямых и жестких выражениях вступился за русскую армию и российских военных, обличая при этом тотальное безразличие правительства к нуждам и потребностям военнослужащих.

Речь идет и о зарплатах, и о доиндексации пенсий военным, и о субсидиях на жилье. Серьезная проблема, как отмечает Шаманов, есть даже с ГСМ.

"Правительству не удалось обеспечить стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы в 2019 году (рост цен продолжается), - подчеркивается в документе, - что усугубляет положение дел".

Шаманов предупреждает, что такая ситуация "не может не сказаться на качестве боевой подготовки".

В общей сложности, как подсчитывает РБК, в заключении аж пять раз упоминается об игнорировании, которое правительство проявило к предложениям и рекомендациям комитета. Комитет предлагает учесть их при доработке проекта бюджета ко второму чтению.