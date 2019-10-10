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Генерал Шаманов вступился за армию: Почему в Госдуме заявили «о тотальном игнорировании потребностей» военных

10 октября 2019, 15:39  •  50 • В России

Такого «восстания» комитета Госдумы по обороне против правительства не было, пожалуй, с тех времен, когда в 90-е годы его возглавлял генерал-бунтарь Лев Рохлин. Нынешний же глава комитета генерал Владимир Шаманов тоже не стал заботиться о лукавой дипломатичной стилистике своего заключения на правительственный проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и с решительным напором матерого десантника заявил «о тотальном игнорировании кабмином потребностей армии».

Что конкретно вызвало парламентский гнев генерала и членов его комитета?

Дефицитная ипотека

С июня 2018 года отмечаются проблемы в функционировании накопительно-ипотечной системы (НИС) для военных. По состоянию на 1 января 2019 года дефицит ее финансирования составил 91,7 млрд руб., и ситуация продолжает ухудшаться. Дело в том, что ассигнования на НИС на 2019 год не покрывают дефицит, а лишь обеспечивают ее вялотекущее функционирование. И, судя по правительственному проекту федерального бюджета, та же ситуация сохранится и в 2020 году. И эффективность накопительно-ипотечной системы (давшей в минувшие годы серьезные результаты) будет подорвана.

Дистрофичная субсидия

В армии назревают проблемы с жилищной субсидией (деньги, выделяемые военным на покупку жилья - ред.). Ее выплаты постоянно задерживаются. Это ведет к росту очередей на жилье и социальной напряженности.

Ежегодный объем выделенных средств на предоставление субсидии не индексируется пять лет. В связи с этим количество военнослужащих, которым возможно предоставить субсидию в пределах выделяемых сумм, ежегодно снижается. Только за период 2018–2021 годов количество обеспечиваемых субсидией военнослужащих снизится на 600–700 человек. А тем временем, количество военнослужащих, изъявивших желание получить жилищную субсидию, увеличивается. По прогнозу департамента жилищного обеспечения Минобороны, к 1 января 2022 года их число превысит 37 тыс. Для решения этой проблемы (роста очереди на жилье) комитет по обороне предлагал дополнительное выделение бюджетных ассигнований в период 2019–2021 годов в размере 144,98 млрд руб. Но эти предложения были проигнорированы.

Аналогичная ситуация с жилищными субсидиями складывается и в Росгвардии.

Урезанная инфляция

С 2018 года правительство возобновило регулярную индексацию окладов военнослужащих и других силовиков, приостановленную в 2013 году. В 2018 году повышение денежного довольствия военных составило 4%, в 2019-м — 4,3%, а на 2020 год проектом бюджета закладывается индексация лишь на 3%.

Кабмин изначально планировал, что инфляция в 2020 году составит 3,8%, но в итоге Минэкономразвития заложило в прогноз лишь трехпроцентный рост потребительских цен в следующем году, что автоматически сократило индексацию денежного довольствия служивых и зарплат гражданских служащих.

Обиженный персонал

По-прежнему остаются низкими зарплаты гражданских работников вооруженных сил. 30–32 тыс. руб. (а в Росгвардии еще меньше - 23–24 тыс. руб.) против 46 тыс. руб. в среднем по России. В 2014–2017 годах зарплаты гражданских сотрудников вооруженных сил не индексировались. В результате для большинства категорий таких работников зарплаты высококвалифицированных кадров практически сравнялись с зарплатами низкоквалифицированных. Несмотря на неоднократные сигналы Комитета об этом в Кабмин, вопрос на уровне правительства даже не обсуждался.

Ушлая индексация

Военные пенсии в 2020 году будут проиндексированы только на 3%, поскольку их индексация привязана к денежному довольствию военнослужащих. Это будет самый низкий рост военных пенсий с 2013 года. А ведь Президент России в мае 2012 года своим указом поручил правительству обеспечить ежегодное увеличение пенсий уволенным с военной службы не менее чем на 2% сверх уровня инфляции. По логике указа, военные пенсии должны быть проиндексированы в 2020 году на 5%. Но правительство постоянно уклоняется от выполнения законодательно закрепленных пенсионных гарантий граждан, уволенных с военной службы.

Требуем долива!

Серьезные проблемы возникли в армии с закупкой горюче-смазочных материалов (ГСМ). Значительный рост фактических отпускных цен на ГСМ осенью 2018 года привел к тому, что предусмотренные денежные ассигнования на эту статью расходов не обеспечивают в полном объеме потребности Минобороны. Кредиторская задолженность военного ведомства на закупку горюче-смазочных материалов в 2019 году составляет почти 7 млрд руб.

Правительству не удалось обеспечить стабилизацию цен на горюче-смазочные материалы в 2019 году (рост цен продолжается), что усугубляет положение дел. А это не может не сказаться на качестве боевой подготовки.

Предусмотренный законопроектом объем ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на закупку ГСМ в Минобороны России позволяет закупить лишь 1,57 млн т. вместо 2,1 млн т.

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