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Генерал СБУ: Румыния и Польша с нетерпением ждут особого статуса Донбасса
04 февраля 2021, 20:05 • 349 • Украина
Вслед за получением федеративного статуса Донецком и Луганском аналогичные процессы начнутся и на Западной Украине. А соседние Польша, Румыния и другие страны лишь поджидают этого момента, чтобы реализовать свои планы и присоединить к себе украинские земли.
Об этом в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк.
«Не дай Бог мы на это пойдем и сделаем спецстсатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее. И у нас останется Украина – Чернигово-Киевской княжество, вот и все.
Люди сейчас не смотрят на это, а я это вижу. Я еще раз говорю – я не просто диванный эксперт, я проработал, работаю сейчас, анализирую сейчас, общаюсь сейчас, изучаю сейчас и знаю все эти истории – и по периметру нашей границы знаю, на что претендует Польша и Румыния, несмотря на заявления о том, что мы соседи.
Только дай слабину – Россия же у нас забрала тоже, когда мы на коленях стояли с нашей революцией, не могли подняться», – заявил Вовк.
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