Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
Греки разволновались из-за отказа президента России приехать в Афины
Обернется потерей территорий: названо слабое место России
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
Главная / Украина

Генерал СБУ: Румыния и Польша с нетерпением ждут особого статуса Донбасса

04 февраля 2021, 20:05  •  349 • Украина

Вслед за получением федеративного статуса Донецком и Луганском аналогичные процессы начнутся и на Западной Украине. А соседние Польша, Румыния и другие страны лишь поджидают этого момента, чтобы реализовать свои планы и присоединить к себе украинские земли.

Об этом в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк.

«Не дай Бог мы на это пойдем и сделаем спецстсатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее. И у нас останется Украина – Чернигово-Киевской княжество, вот и все.

Люди сейчас не смотрят на это, а я это вижу. Я еще раз говорю – я не просто диванный эксперт, я проработал, работаю сейчас, анализирую сейчас, общаюсь сейчас, изучаю сейчас и знаю все эти истории – и по периметру нашей границы знаю, на что претендует Польша и Румыния, несмотря на заявления о том, что мы соседи.

Только дай слабину – Россия же у нас забрала тоже, когда мы на коленях стояли с нашей революцией, не могли подняться», – заявил Вовк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



349
Источник
Похожие новости
04 февраля 2021, 08:10
Беспрецедентный удар: Зеленскому поступил приказ от хозяев и он начал действовать
04 февраля 2021, 08:10
В Раде не сомневаются, что Зеленский скоро сядет в тюрьму
04 февраля 2021, 00:50
Зеленский отчитался перед Западом о закрытии оппозиционных каналов
04 февраля 2021, 16:25
Руководство офиса Зеленского – Кирилл Тимошенко и Михаил Подоляк, – отправляют Дмитрия Разумкова в расход
04 февраля 2021, 02:40
«МВ»: гражданка Румынии Санду проводит политику Бухареста
04 февраля 2021, 16:25
Украинский Совбез начал охоту за Шарием и намерен прикрыть телеканал «Наш»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 февраля 2021, 17:50
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
03 февраля 2021, 09:15
Что сделает Запад России после приговора Навальному
29 января 2021, 10:05
Никакой это не дворец. Раскрыта правда об объекте в Геленджике
29 января 2021, 01:50
Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
30 января 2021, 23:40
"Мамкины революционеры" подвели TikTok под ликвидацию в России
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
03 февраля 2021, 21:10
Обернется потерей территорий: названо слабое место России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.