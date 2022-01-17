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Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три способа: "Ха-ха-ха"

17 января 2022, 09:10  •  248 • Политика
Экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк призвал президента Украины Владимира Зеленского обманом попасть в Кремль на встречу с лидером России Владимиром Путиным. Русские пользователи Сети, нахохотавшись, подсказали ещё три "верных" способа. "Ха-ха-ха", - не скрывают эмоций комментаторы из России.
По словам Вовка, единственным способом попасть Зеленскому на встречу с Путиным является, во-первых, увольнение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, во-вторых, отправка киевских переговорщиков в Донбасс, но не с целью прийти к разрешению конфликта, а чтобы признать представителей ДНР и ЛНР недоговороспособными.
"Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: "Там не с кем говорить, они конченые", - сказал он.
После этого, по его словам, Зеленскому можно будет позвонить Путину и заявить о наличии "справки о встрече" с представителями ДНР и ЛНР. После этого якобы президент России согласится поговорить с Зеленским.
"Встретиться обманом... А когда до них дойдёт, что из-за предыдущих обманов с ними и не желают встречаться?" - отмечает пользователь Сети "Эрдокран Первый".
Другие пользователи русского сегмента Сети предложили Зеленскому иные варианты пробраться в Кремль.
"Можно ещё торт направить Путину, а когда Путин подойдёт, чтоб отрезать кусочек, выскочить из него с криком "Та-дам!", - шутит "Лео Ко".
"Я дам совет лучше. Пусть залезет в коробку с апельсинами. Её привезут в Кремль, он оттуда чебурахнется, и его приведут к Путину. Ну или не приведут. Зато сможет всему миру заявить, что он был в Кремле", - предложил Nobel Nobel.
"Возле туалета подождать?" - предложил "Дядя Фёдор".
В целом же пользователи назвали советы генерала цирком.
"Ха-ха-ха", - пишут пользователи, отмечая, что советы, подобные тем, что раздаёт Вовк, ещё раз показывают неадекватность киевских представителей.

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