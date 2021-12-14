Генерал СБУ предложил Зеленскому пойти на хитрость с Путиным

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на хитрость с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, сегодняшние послания украинского президента в Москву ничего хорошего Украине не принесут.

В частности, Вовк обратил внимание на то, что Зеленский и в целом власти Украины только и могут, что посылать гневные и агрессивные месседжи в адрес Москвы, а в случае с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - ещё и называть Владимира Путина "убийцей".

"После этого вы хотите, чтобы президент России сел за стол переговоров?" - недоумевает генерал.

В эфире украинского телеканала "НАШ" он отметил, что считает очевидным, что в эту президентскую каденцию Зеленский не удостоится встречи с Путиным.

"Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, своё слово сдерживает, в этом плане также", - отметил он.

При этом Вовк подчеркнул, что Зеленский смог бы получить согласие Путина на встречу, если бы сделал ряд шагов навстречу и показал заинтересованность в разрешении конфликта. По его словам, Зеленскому стоит запрашивать согласие на встречу с президентом России со словами: "У меня есть документ".

"Вот закон о выборах, вот закон о недопущении преследования лиц, вот у меня ещё пара документов о выполнении Минских соглашений, вот у меня протокол переговоров нашего представителя с представителями ЛНР и ДНР", - отметил он.

При этом, по словам генерала, Зеленский мог бы указать моменты, которые он не готов обсуждать - "Конституция - это святое, туда никто не посмеет вносить никаких изменений", "всё остальное - можно".