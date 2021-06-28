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Генерал СБУ объяснил, почему Украина никогда не будет в НАТО: "Должны понять"

28 июня 2021, 08:05  •  43 • Украина

Генерал СБУ призвал украинцев избавиться от иллюзий. Он заметил, что страна никогда не будет в НАТО, пока на востоке есть такой сосед, как Россия. "Мы должны четко понять, какой посыл нам дали", - заявил Василий Вовк.

Генерал-майор СБУ Василий Вовк, выступая в эфире телеканала "НАШ", объяснил, почему Украина никогда не станет членом НАТО. Военный призвал своих соотечественников избавиться от иллюзий.

Он считает, что участие страны в учениях НАТО - лишь "бонус" за отказ в членстве.

"Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения - это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России", - заметил военный.

Генерал СБУ считает, что четкий сигнал был дан после саммита в Женеве президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Членство в НАТО невозможно для Украины, пока на востоке есть Россия. "Мы должны четко понять, какой посыл нам дали: пока у нас на востоке есть такой сосед как Россия, то мы в НАТО не будем", - подытожил генерал СБУ.

Напомним, что ранее американский лидер Джо Байден отказал Украине во вступлении в НАТО. Выступая с трибуны, он подчеркнул, что проблема в том, что страна не соответствует критериям для вступления в военный блок.

"Мой ответ - нет. Соответствие критериям - вот в чём дело", - сказал политик.

Байден указал, что Киеву следует разобраться с коррупцией, а также осуществить ещё ряд действий, для того чтобы претендовать на членство в альянсе.

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