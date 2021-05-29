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Генерал СБУ объяснил обиду Зеленского

29 мая 2021, 21:15  •  148 • Политика
Решение Украины закрыть небо для белорусских самолётов было непродуманным решением президента Незалежной. С такой оценкой действий Зеленского выступил генерал-майор СБУ Василий Вовк.
Генерал СБУ отметил, что это решение не является государственной позицией. По мнению Василия Вовка, в данном случае свою роль сыграли эмоции. Он пояснил, что Владимир Зеленский, вероятно, руководствовался эмоциями, а не здравым смыслом.
"Есть много признаков того, что это было личное решение, обида президента Зеленского на Лукашенко", - заметил генерал-майор.
Он подчеркнул, что власть не имеет права на эмоции ни в каком случае. Киев самым первым объявил о запрете полётов для белорусских самолётов, хотя, указал Вовк, расследование причин инцидента, связанного с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, ещё даже не было начато.
Представитель СБУ пояснил, что Зеленскому следовало бы подождать заявлений из Европы.
"Никто не подумал о дальнейших результатах", - добавил военный.
Ранее в Минске ввели режим индивидуального лицензирования для украинских товаров, что в Незалежной вызвало негодование.
Впрочем, не только этот вопрос сейчас будет вынужден решать Владимир Зеленский. Перед встречей президентов США и России он вознамерился переговорить с Джо Байденом. Хотя, по мнению политического эксперта Алексея Калиниченко, Украине необходимо перестать ругаться и спорить с Москвой. По его словам, Зеленскому необходимо встретиться с Владимиром Путиным, передают "Дни.ру".
"Надо быть умнее. Начни с газовых вопросов и перейди потом на Донбасс", – посоветовал он Зеленскому.

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