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Генерал СБУ: «Концлагеря – это нормально. У нас нет демократии»

09 февраля 2021, 00:55  •  98 • Украина

Лишение лицензии оппозиционных телеканалов – оправданный шаг в ситуации войны, в которой находится Украина.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.)

«Если есть война, то играться нельзя. Военные должны воевать по-военному. У нас ситуацию спасли простые люди, которые просто пошли и стали, и у нападающей стороны были такие потери, что она была вынуждена остановиться. И они там с ужасом смотрят на эти дискуссии сейчас. Военная наука говорит, что это реальные ограничения», – сказал Смешко.

США отправляли во время войны этнических японцев и немцев в концлагеря, и это – нормально, считает экс-глава СБУ.

«Даже в правовом, демократическом государстве во время Второй мировой войны всех граждан Америки японского и немецкого происхождения отправили в лагеря. Война имеет свои законы. Говорить в этом случае о свободе слова о демократии… у нас нет демократии», – говорит экс-глава СБУ.

По его словам, если запрет телеканалов будет оспорен в судебном порядке пострадает репутация Украины, поэтому надо срочно менять законы, чтобы избежать такого решения.

«Тогда будет огромный удар по имиджу государства. Дополнительный огромный удар во время войны, который заложен правовым хаосом предшественников и непрофессиональностью действий советников президента, которые бросили его в атаку, не подготовив его амуницией, патронами и прочим. В рамках того закона, который сейчас есть, будет очень непростая ситуация в суде.

Не завидую Зеленскому, если в суде с таким профессионализмом будут защищать с таким законом, который есть. Надо срочно менять, дорабатывать этот закон и создавать правовое поле, которое соответствует реальному состоянию войны, в котором мы находимся «, – резюмировал Смешко.

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