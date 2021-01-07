Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Главная / Украина

Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой

07 января 2021, 08:15  •  130 • Украина

Так называемое «дело вагнеровцев» – сотрудников российской ЧВК, которых планировали похитить через Белоруссию украинские спецслужбы, может обернуться катастрофой для официального Киева.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил экс-глава СБУ и бывший кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

По словам Смешко, руководившего в прошлом также украинской разведкой, если окажется правдой то, что детали операции стали известны российским спецслужбам по утечке из офиса президента Украины, то власть будет дискредитирована и впоследствии сметена.

«Если то, что произошло с «делом вагнеровцев», соответствует действительности, то это значит, что верховный главнокомандующий, президент Украины, он не понимает методики деятельности наших специальных служб и советники, которые находятся около него, они или преступно ему не докладывают правду, либо преступно советуют ему вещи, которые несовместимы с национальной безопасностью и обороной…

Если предательство выходит из первого кабинета государства, то как все граждане должны себя чувствовать в этой стране? Кто стоит тогда за рулем этого самолета, который называется государством, и куда мы летим? Если на эти вопросы не дается ответа, то общество окончательно имеет практическое подтверждение, что наша система государственного управления фатально больна…

Если общество получит подтверждение, что это таки случилось, это ужасный удар по национальной безопасности и обороне Украины. В том числе по недоверию собственного народа к собственному правительству. Во всех разведывательных рубрикаторах заданий, если вы хотите воевать с какой-то страной, первое задание – разрушить внутри доверие народа к собственному правительству. Им же надо, всем агрессорам, чтобы правительство пало. А потом можно прийти и свое правительство поставить на этой территории», – заявил Смешко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
06 января 2021, 23:05
Неонацисты при попустительстве полиции атаковали посольство Израиля в Киеве
06 января 2021, 18:30
Украинских солдат кормят российской картошкой
06 января 2021, 18:30
«Израиль должен перестать сердиться на Гитлера за Холокост». Украинские радикалы готовят пикет под посольством
06 января 2021, 18:30
Убийцы и насильники из "Торнадо" готовы помочь Зеленскому бороться с Порошенко
06 января 2021, 23:05
В Крыму рассказали, как борются с незаконными постройками, начавшимися при Украине
06 января 2021, 19:25
Украинский политик назвал «геноцидом» отказ Киева от российской вакцины
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
07 января 2021, 00:00
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН просит ...
07 января 2021, 00:00
Привет Байдену: Русские показали, какой может быть реальная ядерная война - Akharin K...
07 января 2021, 00:00
Демократы захватили Конгресс. Судьбу США будет решать Камала Харрис
07 января 2021, 05:30
"Мы выиграем выборы": Трамп готовит неожиданный поворот. От победы его отде...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2021, 21:25
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ Баранца
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
01 января 2021, 21:10
Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
02 января 2021, 20:05
Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.