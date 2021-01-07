Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой

Так называемое «дело вагнеровцев» – сотрудников российской ЧВК, которых планировали похитить через Белоруссию украинские спецслужбы, может обернуться катастрофой для официального Киева.Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил экс-глава СБУ и бывший кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.По словам Смешко, руководившего в прошлом также украинской разведкой, если окажется правдой то, что детали операции стали известны российским спецслужбам по утечке из офиса президента Украины, то власть будет дискредитирована и впоследствии сметена.«Если то, что произошло с «делом вагнеровцев», соответствует действительности, то это значит, что верховный главнокомандующий, президент Украины, он не понимает методики деятельности наших специальных служб и советники, которые находятся около него, они или преступно ему не докладывают правду, либо преступно советуют ему вещи, которые несовместимы с национальной безопасностью и обороной…Если предательство выходит из первого кабинета государства, то как все граждане должны себя чувствовать в этой стране? Кто стоит тогда за рулем этого самолета, который называется государством, и куда мы летим? Если на эти вопросы не дается ответа, то общество окончательно имеет практическое подтверждение, что наша система государственного управления фатально больна…Если общество получит подтверждение, что это таки случилось, это ужасный удар по национальной безопасности и обороне Украины. В том числе по недоверию собственного народа к собственному правительству. Во всех разведывательных рубрикаторах заданий, если вы хотите воевать с какой-то страной, первое задание – разрушить внутри доверие народа к собственному правительству. Им же надо, всем агрессорам, чтобы правительство пало. А потом можно прийти и свое правительство поставить на этой территории», – заявил Смешко.