|
Генерал СБ назвал Украину проигравшей по итогам переговоров США и России: "Нас скрыто сдали"
12 января 2022, 16:35 • 80 • Политика
Генерал СБУ считает, что Украина проиграет при любом исходе переговоров США и России по безопасности и нерасширению НАТО.
Экс-глава Следственного управления СБ Украины генерал Василий Вовк дал свой прогноз относительно итогов переговоров между Россией и США по безопасности в Женеве.
По словам украинского эксперта, который изложил свою замысловатую позицию в интервью телеканалу "Наш", Украина при любом исходе переговоров будет проигравшей стороной.
- считает Вовк.
При этом генерал СБУ считает, что Украина проиграет, даже если Россия не получит от США гарантий безопасности и нерасширения НАТО: "Если американцы откажут России, казалось бы, хорошо. Но нет, откажут - уважаемые друзья, забудьте уже о реинтеграции Донбасса".
Мы проигрываем в любом случае, если будет договорённость - значит, нас где-то скрыто США сдали, передаёт "ПолитНавигатор" слова Василия Вовка.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 января 2022, 09:45
|
07 января 2022, 07:40
|
07 января 2022, 19:20
|
09 января 2022, 16:50
|
10 января 2022, 00:25
|
08 января 2022, 14:00
|
08 января 2022, 06:25