Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / Политика

Генерал СБ назвал Украину проигравшей по итогам переговоров США и России: "Нас скрыто сдали"

12 января 2022, 16:35  •  80 • Политика
Генерал СБУ считает, что Украина проиграет при любом исходе переговоров США и России по безопасности и нерасширению НАТО.
Экс-глава Следственного управления СБ Украины генерал Василий Вовк дал свой прогноз относительно итогов переговоров между Россией и США по безопасности в Женеве.
По словам украинского эксперта, который изложил свою замысловатую позицию в интервью телеканалу "Наш", Украина при любом исходе переговоров будет проигравшей стороной.
Конечно, пойдёт ядерное оружие в Белоруссию. Но, конечно, будут признаны ДНР и ЛНР, и пограничники с той виртуальной 400-километровой границы между Россией и Украиной перейдут на линию разграничения...
- считает Вовк.
При этом генерал СБУ считает, что Украина проиграет, даже если Россия не получит от США гарантий безопасности и нерасширения НАТО: "Если американцы откажут России, казалось бы, хорошо. Но нет, откажут - уважаемые друзья, забудьте уже о реинтеграции Донбасса".
Мы проигрываем в любом случае, если будет договорённость - значит, нас где-то скрыто США сдали, передаёт "ПолитНавигатор" слова Василия Вовка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



80
Источник
Похожие новости
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казахстана и его цитаты
12 января 2022, 09:00
Война с Россией? Сенатор очертил "красные линии", которые в США не хотят переступать
12 января 2022, 11:20
Украинские радикалы потребовали вернуть беспорядки в Казахстан. Иначе - раздел России
12 января 2022, 03:45
Наступают на старые грабли: Кедми объяснил, почему не будет прорыва на переговорах с НАТО и ОБСЕ
12 января 2022, 07:15
Русский дипломат поставил ультиматум США: "Нам некуда отступать"
12 января 2022, 01:25
Кто стоит за "минированием" посольств в Москве: Политолог назвал главных подозреваемых
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казах...
12 января 2022, 08:25
Россия организовала Украине хлебный голодомор
12 января 2022, 09:00
Война с Россией? Сенатор очертил "красные линии", которые в США не хотят пе...
12 января 2022, 11:20
Украинские радикалы потребовали вернуть беспорядки в Казахстан. Иначе - раздел России
12 января 2022, 03:45
Наступают на старые грабли: Кедми объяснил, почему не будет прорыва на переговорах с ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
07 января 2022, 07:40
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Daily Mail о переброске сил ОДКБ
07 января 2022, 19:20
"Вежливые люди" Сердюкова: Силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?
09 января 2022, 16:50
Рабинович расшифровал сигнал НАТО для Украины: "Не просто послали"
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
08 января 2022, 14:00
Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
08 января 2022, 06:25
Ледник Судного дня грозит катастрофой мегаполисам: Разрушение уже идёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.