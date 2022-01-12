Генерал СБ назвал Украину проигравшей по итогам переговоров США и России: "Нас скрыто сдали"

Генерал СБУ считает, что Украина проиграет при любом исходе переговоров США и России по безопасности и нерасширению НАТО.

Экс-глава Следственного управления СБ Украины генерал Василий Вовк дал свой прогноз относительно итогов переговоров между Россией и США по безопасности в Женеве.

По словам украинского эксперта, который изложил свою замысловатую позицию в интервью телеканалу "Наш", Украина при любом исходе переговоров будет проигравшей стороной.

Конечно, пойдёт ядерное оружие в Белоруссию. Но, конечно, будут признаны ДНР и ЛНР, и пограничники с той виртуальной 400-километровой границы между Россией и Украиной перейдут на линию разграничения...

- считает Вовк.

При этом генерал СБУ считает, что Украина проиграет, даже если Россия не получит от США гарантий безопасности и нерасширения НАТО: "Если американцы откажут России, казалось бы, хорошо. Но нет, откажут - уважаемые друзья, забудьте уже о реинтеграции Донбасса".

Мы проигрываем в любом случае, если будет договорённость - значит, нас где-то скрыто США сдали, передаёт "ПолитНавигатор" слова Василия Вовка.