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Генерал Ричард Кларк: «Американские Силы спецопераций готовятся к захвату Москвы»

24 июля 2020, 19:05  •  189 • Война
21 июля в Сирии погиб американский военнослужащий, участник операции «Неотъемлемая решимость». В кратком пресс-релизе американского командования сказано: «Первоначальные сообщения указывают на то, что инцидент произошел не из-за контакта с противником». В Сети можно прочесть, что боец армии США оказался жертвой дорожной катастрофы.
На первый взгляд, информация из Пентагона вызывает сомнение потому, что пресс-службу Минобороны США не раз ловили на лжи. Так, в январе 2020 года американское командование сообщило о гибели четырех своих солдат в Сирии в результате инцидента, связанного с опрокидыванием транспорта. В то же время автор издания Daily Mail Мегана Шитс привела свидетельские доказательства, что их убили. «Местные источники предполагают, что солдаты ели внутри вместе со своими курдскими союзниками, когда произошел взрыв" — пишет она.
Кроме того, за первую половину 2020 года в Сирии и Ираке погибло 8 и ранено 150 американских солдат, тогда как за весь 2019 год — 12 и 148 соответственно. Звездно-полосатые потери растут и вместе с ними критика в адрес политического и военного руководства США. Особенно на фоне начавшегося бегства из Афганистана, что ставит вопрос: А зачем вообще туда лезли, если сейчас сматываетесь?
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«Мы предполагаем, что американские солдаты умирают, защищая наши права и свободы, поскольку они защищают нас от экзистенциальных угроз, — рассуждает американский политолог Джералд Лабор. — По большому счету, мы никогда не углубляемся в то, почему они на самом деле сражаются и умирают. В конце концов, ни одна скорбящая мать не хочет думать, что ее ребенок отдал свою жизнь даром. Но в Сирии, Ираке и Афганистане именно это и происходит».
На самом же деле, ничего катастрофического в армии США не случилось. Согласно официальной статистике, в Ираке и Сирии янки в 2012 году потеряли только двоих своих солдат, в 2013 — вообще никого, а в 2014 году — четверых, несмотря на войну с ИГИЛ*. Но в 2015-ом и последующих годах ситуация ухудшилась, и в США полетели гробы. Правда, в не таких количествах, чтобы политически нанести ущерб Соединенным Штатам.
И то это произошло потому, что Москва ввела войска в Сирию для войны с «Исламским государством», и Вашингтону ничего не осталось, как начать реальную борьбу с терроризмом. Причем строго за спинами подготовленных ими же иракских солдат и сирийских боевиков.
В целом американская борьба с ИГИЛ* свелась к широкому применению авиации, к созданию зон безопасности и к точечным операциям Сил специального назначения. С первыми двумя у армии США все хорошо, может быть, даже слишком. Так, в битве за Мосул американцы полностью разрушили город бомбовыми и ракетными ударами.
Что касается военных баз, то они защищены многочисленными системами безопасности: даже мышь не прошмыгнет. Если и гибнут американские солдаты, то и впрямь не в бою.
Как бы там ни было, служба в армии США даже в Сирии и Ираке считается достаточно безопасной, несмотря на крики Джералда Лабора и Меганы Шитс из Daily Mail. Те просто пытаются поймать хайп на новостях подобного рода. Но если копнуть глубже, американцы не достигли своих целей ни в одной из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, прежде всего, из-за кризиса в Силах Спецопераций США.
Этот факт нельзя списать на «кремлевскую пропаганду», как это любят делать члены фан-клуба «Америка», в том числе и российские. К этому выводу пришли полковник Стюарт Паркер, кадровый офицер ССО США, и научный сотрудник Центра новой американской безопасности Эмма Мур, анализируя заявления генерала Ричарда Кларка, нынешнего командующего ССО США.
Полковник Стюарт Паркер пишет, что Минобороны США, хоть и громко рекламирует спецназовцев, но крайне редко использует их в миссиях, где нужно стрелять, совершать длительные переходы и находить общий язык с враждебным местным населением. Бойцов ССО США все меньше и меньше отправляют в рискованные операции тогда, когда «Россия и Китай подрывают либеральный мировой порядок».
Если послушать американских высших военных чиновников, то те на первый взгляд прикрываются разговорами, которые можно свести к известной русской шутке: «Не царское это дело». Мол, Пентагону не нравится участвовать в нерегулярной войне с какими-то «бородачами». Вот если драка дойдет до серьезных противников, вроде Ирана или Северной Кореи, а еще лучше с КНР или РФ, тогда и проявят себя ССО США в полной мере.
«Командование специальных операций должно адаптироваться к борьбе с государствами, представляющими угрозу, — считает генерал Кларк — По мере того как командование отходит от насильственных кинетических рейдов против террористов, оно должно адаптировать свой имидж и культуру, чтобы быть более привлекательным для людей с более широким набором навыков для защиты Соединенных Штатов в неопределенном будущем».
Офигеть можно, как витиевато, комментируют заокеанские форумчане. Кларку поговорить бы с российским коллегой генерал-майором Флюстиковым, наверняка, ввел бы противника в глубокий ступор, причем на очень длительное время. Попробуй пойми, что имел в виду главный американский спецназовец, когда говорил о «имидже и культуре», необходимой для защиты Соединенных Штатов в «неопределенном будущем». Короче, в ССО США решили воспитать у бойцов «понимание прекрасного», чтобы однажды те набили морду плохим русским парням, которые сквернословят, пьют водку и потом лезут на рожон.
С другой стороны, смеется тот, кто смеется последним. Если разобраться, Ричард Кларк предложил уничтожить Россию и Китай «цепочкой убийств» и «перевербовкой населения» вражеской страны. То есть убрать конкурентов без всяких атомных бомбардировок, танковых сражений и других дорогостоящих операций.
Иначе говоря, если раньше «цветные революции» проводились по линии Госдепа и ЦРУ, то теперь к ним привлекли и ССО США. А те в свою очередь должны опираться на новые технологии адресного уничтожения и манипулирования массовым сознанием. Для этого нужны офицеры другого уровня, способные «съесть стратегию на завтрак». Короче, американские Силы специальных операций должны быть искусны в навигации двусмысленности, приходят к мысли Паркер и Мур.
Но если заглянуть в официальную книгу ССО США о фактах этой организации, то можно найти многочисленные свидетельства о «вооруженных белых людях, готовых к быстрому, неожиданному и жестокому насилию».
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Кто такой американский спецназовец — это, как правило, женатый мужчина, который 99% своего рабочего времени тратит на различные курсы. Его средний срок службы составляет 8 лет, после чего он превращается в самого настоящего военного спортсмена с брутальной внешностью. Его подготовка обошлась Америке слишком дорого, чтобы рисковать им.
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Но с такими спецназовцами Россию или Китай не захватишь, да и в Сирии и Ираке толку от них мало. У них же на лицах написано большими буквами: «Я рейнджер ССО США» — размышляет Эмма Мур. По ее словам: «Нынешние (американские — авт.) Силы специальных операций просто слишком однородны», причем с неяркими когнитивными свойствами. Приедут такие крутые парни, к примеру, в Москву для «цепочки убийств», их сразу же и повяжут. Да и в Дамаске — тоже.
Короче, Ричард Кларк хочет путем набора новых кадров сделать из ССО США организацию современных американских ассасинов, причем их должно быть очень много, чтобы одномоментно вывести из строя все политическое и экономическое руководство вражеской страны. Именно поэтому рекрутинг в ССО США хотят реформировать, чтобы не отбирать из тех, кто пришел в центры вербовки, а привлекать способных людей через специальную службу.
Что касается нерегулярных войн, то в них должны участвовать хорошо подготовленные армейские части, а не всесильные ССО США.
При всей кажущейся на первый взгляд ироничности предложения генерала Кларка, отнестись к этой угрозе следует со всей серьезностью. В эпоху глобализма в столицу любого государства, в том числе и в Москву, можно перебросить десятки тысяч ничем не примечательных тайных убийц и профессиональных провокаторов. Страшно представить, на что они могут быть способны.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

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