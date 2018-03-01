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Генерал Решетников о болезни Путина: Наш президент - боец
01 марта 2018, 15:09 • 300 • Политика
Несмотря на недомогание, Владимир Путин зачитывает послание Федеральному Собранию.
Генерал СВР в отставке, исполнительный директор общества "Двуглавый орел" Леонид Решетников в беседе с телеканалом Царьград оценил решение президента России Владимира Путина зачитать послание Федеральному Собранию 1 марта, несмотря на болезнь. На трибуну Путин вышел с носовым платком. А послание прерывалось кашлем.
Решетников полагает, что не каждый мировой лидер забыл бы о собственном здоровье ради исполнения должностных обязанностей.
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