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Генерал раскрыл план по освобождению Крыма: "Долетели до побережья и развернулись обратно"

28 мая 2019, 23:39  •  73 • В мире
1 марта 2014 года украинские военные собирались провести операцию по "деоккупации" Крыма, их даже погрузили в самолеты, но внезапно в Киеве передумали.
Об этом в беседе с агентством УНИАН рассказал бывший начальник Генштаба украинских вооруженных сил генерал-полковник Владимир Заман.
Для выполнения разработанного плана военных загрузили в самолеты, внизу уже показалось побережье Черного моря, но неожиданно в этот момент экипажи самолетов получили приказ с земли, развернулись и вскоре приземлились на аэродроме вылета.
"На этом все закончилось", - завершил рассказ Заман.
Судя по его повествованию, в "операции" лично он участия не принимал, о ней он узнал от неких должностных лиц. При этом никаких документов, подтверждающих эту попытку "деоккупации" силами украинских военных он не видел.
Ранее новый начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в интервью украинскому СМИ признался, что задолго до референдума 2014 года не признавал Крым украинским. "Я себя спрашивал: я в Украине? Я не понимал, где я", - описал генерал свои ощущения от отдыха на полуострове, возмущаясь экономической деградацией региона.
В течение всего "украинского" периода Крым не развивался, а Киев фактически занимался его разграблением, подтвердил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии ФАН.

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