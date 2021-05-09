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Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
09 мая 2021, 18:10 • 426 • Политика
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков раскрыл мнение Владимира Путина и Сергея Шойгу о параде Победы. Они дали ему "очень высокую оценку". Также военачальник рассказал о том, что несколько омрачило мероприятие.
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков передал мнение президента Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу о прошедшем параде Победы.
По его словам, они дали торжественному мероприятию, состоявшемуся на Красной площади, "очень высокую оценку". Кроме того, Салюков рассказал о реакции ветеранов:
Генерал добавил, что военные, задействованные на параде, прекрасно выполнили все поставленные задачи.
Мероприятие немного омрачила погода, но в целом она не помешала достойно отметить 76-ю годовщину Великой Победы: "Главное - настрой".
В марше на главной площади страны приняли участие 37 парадных расчётов, почти 200 единиц боевой и спецтехники. Мероприятие закрыл воздушный парад нескольких десятков самолётов и вертолётов ВКС России.
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