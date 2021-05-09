Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков раскрыл мнение Владимира Путина и Сергея Шойгу о параде Победы. Они дали ему "очень высокую оценку". Также военачальник рассказал о том, что несколько омрачило мероприятие.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков передал мнение президента Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу о прошедшем параде Победы.

По его словам, они дали торжественному мероприятию, состоявшемуся на Красной площади, "очень высокую оценку". Кроме того, Салюков рассказал о реакции ветеранов:

Они сказали, что им всё очень понравилось.

Генерал добавил, что военные, задействованные на параде, прекрасно выполнили все поставленные задачи.

Мероприятие немного омрачила погода, но в целом она не помешала достойно отметить 76-ю годовщину Великой Победы: "Главное - настрой".

В марше на главной площади страны приняли участие 37 парадных расчётов, почти 200 единиц боевой и спецтехники. Мероприятие закрыл воздушный парад нескольких десятков самолётов и вертолётов ВКС России.