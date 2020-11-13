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Генерал-полковник рассказал, как Нагорный Карабах скажется на Донбассе

13 ноября 2020, 13:45  •  290 • Украина
С 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Соответствующее заявление ранее подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. О том, каким неожиданным образом это может сказаться на другом развернувшемся военном конфликте, рассказал ФАН генерал-полковник, член Генсовета «Партии Дела» Леонид Ивашов.
— События в Нагорном Карабахе, как это ни покажется странным, непосредственным образом затрагивают ситуацию в ДНР и ЛНР, а также косвенно — ситуацию в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Во-первых, это показывает, что территориальные проблемы, несмотря на динамичные глобализационные процессы в современном мире, рассасываются очень медленно или не решаются вообще. Просто они замораживаются на определенный период, а затем обостряются и переходят в вооруженную фазу. Далее по Александру Блоку: «И вечный бой! Покой нам только снится».
Ведь, казалось бы, победа Азербайджана на карабахском фронте положила конец почти 30-летнему вооруженному противостоянию Баку и Еревана, но это иллюзия. Уже сегодня значительная часть армянского населения категорически не согласна с достигнутым перемирием, а вчерашний кумир большинства Никол Пашинян превратился в предателя и капитулянта. А затем придет к руководству страной человек, заявляющий, что вернет Шуши и весь Нагорный Карабах. И спираль пойдет по кругу. Во-вторых, когда государство, собравшее под свои знамена различные племена, народности и народы, ослабевает или, как СССР, разваливается, все территориальные взаимопретензии вспыхивают, происходит пересмотр исторических фактов, возникают политические конфликты, переходящие в вооруженное насилие. В-третьих, конфликтующие стороны, разочаровавшись в прежнем патроне, который, по их мнению, не решает в их пользу территориальный вопрос, его меняют. Что мы отчетливо наблюдаем на всем Кавказе. И не только.
Патрон в данном случае — это Россия?
— Она задействована во всех конфликтах на постсоветском пространстве, здесь затрагиваются ее интересы, на нее непрерывно сыпятся обвинения, самый острый из которых — Донбасс. Это действительно русский мир, который, следуя примеру жителей Крыма, организовался и вышел из состава Украины, захотев присоединиться к России. Но если в крымской истории большую роль сыграл фактор Севастополя, особенно присутствие Черноморского флота РФ, то Новороссия пыталась сыграть практически в одиночку. И вот уже семь лет ДНР и ЛНР находятся в состоянии неопределенности своего будущего, полагаясь то на Минские соглашения, то на смену власти на Украине. Больше, конечно, на Россию. Но сама Россия официально считает ДНР и ЛНР частью Украины. Киев же регулярно отстреливает или взрывает наиболее пассионарных командиров и руководителей республик.
Но экономически Россия все-таки поддерживает Донбасс.
— Да, последние годы несколько организовались экономические структуры в самих ДНР и ЛНР, специалисты отмечают рост производства, особенно в металлургической сфере, коксохимии, угледобыче, заработал Харцызский трубный завод, раскручивается «Внешторгсервис», наращиваются энергетические мощности. И в этом российские государственные компании и бизнес оказывают поддержку, заключая взаимовыгодные сделки. Но, похоже, что и руководство непризнанных республик, и молодые граждане серьезно задумываются о своем будущем. И сегодня в Донецке и Луганске открыто говорят о «дорожной карте по мирному разрешению конфликта», в которой предлагается: провести выборы, после выборов отдать российскую часть границы под контроль Киеву, разоружить незаконные вооруженные формирования и так далее.
Это похоже на капитуляцию Донбасса. Да, предусматривается сохранить особый статус территорий непризнанных республик аж до 2050 года. Но это иллюзии: киевские власти, установив контроль, немедленно приступят к подавлению непокорного населения. Другой проект «дорожной карты» под названием «Восстановление целостности Украины и реинтеграция Донбасса» разрабатывается почти четыре года общественной организацией «Совет мирных инициатив», ветеранами Афганистана, ветеранскими организациями из России, Белоруссии, Казахстана, с участием и по инициативе ветеранов Украины. В 2020 году рассмотрение проектов по восстановлению целостности Украины и реинтеграции Донбасса проходили в Стамбуле (октябрь — ноябрь) с широким представительством делегатов от ОБСЕ и Турции. Суть проекта (дорожной карты) практически та же — переход ДНР и ЛНР под юрисдикцию Киева, введение миротворцев, контроль на российско-украинской границей со стороны Киева и так далее.
Какой из этих проектов наиболее приемлем, на ваш взгляд?
— Пример Карабаха отчетливо говорит в пользу мирного решения. Можно представить, какое давление сейчас оказывается на президента Украины Владимира Зеленского и на Верховную раду, мол, почему Алиев вернул «оккупированные» территории, а Зеленский не может? Не исключаю, что Киев захочет неожиданно начать наступление на позиции ДНР и ЛНР. Превосходство военных сил на его стороне многократное, моральный дух тоже. Киеву также окажут политическую и военную поддержку США, НАТО и особенно Турция.
Настоящей победой, а точнее маленьким успехом, будет предотвращение военных действий и решение конфликта мирным путем. В противном случае жертв во внутриукраинской войне будет не меньше, чем на карабахском фронте.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Максим Вручный

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