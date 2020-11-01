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Генерал-полковник, краповый берет: Путин отправил в отставку начальника штаба Нацгвардии
01 ноября 2020, 10:05 • 167 • Политика
Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника главного штаба войск Нацгвардии. Ранее сообщалось, что генерал-полковник сам подал прошение.
Указ об отставке Сергея Ченчика опубликован на официальном портале раскрытия правовой информации. Начальник главного штаба войск Национальной гвардии, генерал-полковник, как пишут ТАСС, ранее сам подал прошение об отставке. Причины решения не называются.
Ченчик окончил Военную академию в 1994 году. Он был командиром взвода, роты, батальона. Командовал штабом и полком. Кроме того, был во главе отряда специального назначения. С начала нулевых Ченчик имеет право ношения крапового берета, о чём говорится и в его официальной биографии.
Начальником штаба Ченчика назначил президент России Владимир Путин в 2016 году. Тем же указом гвардейцу присваивалось звание генерал-полковника.
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