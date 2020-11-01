Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
Главная / Политика

Генерал-полковник, краповый берет: Путин отправил в отставку начальника штаба Нацгвардии

01 ноября 2020, 10:05  •  167 • Политика
Владимир Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника главного штаба войск Нацгвардии. Ранее сообщалось, что генерал-полковник сам подал прошение.
Указ об отставке Сергея Ченчика опубликован на официальном портале раскрытия правовой информации. Начальник главного штаба войск Национальной гвардии, генерал-полковник, как пишут ТАСС, ранее сам подал прошение об отставке. Причины решения не называются.
Ченчик окончил Военную академию в 1994 году. Он был командиром взвода, роты, батальона. Командовал штабом и полком. Кроме того, был во главе отряда специального назначения. С начала нулевых Ченчик имеет право ношения крапового берета, о чём говорится и в его официальной биографии.
Начальником штаба Ченчика назначил президент России Владимир Путин в 2016 году. Тем же указом гвардейцу присваивалось звание генерал-полковника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



167
Источник
Похожие новости
01 ноября 2020, 02:45
Греф - часть будущей глобальной войны: О попытке бунта говорят "ОколоКремля"
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
01 ноября 2020, 00:55
Глава Крыма Аксёнов о своей отставке: "Уже отправили? Сегодня не собирался"
01 ноября 2020, 00:55
Макрон стыдливо оправдался за карикатуры на пророка Мухаммеда: "Это всё независимые СМИ"
01 ноября 2020, 04:35
Иностранцам вход воспрещён: Белоруссия закрывает границы из-за COVID-19
01 ноября 2020, 04:35
США хотят отправить в Карабах миротворцев из Скандинавии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2020, 20:05
Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции
28 октября 2020, 08:55
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.