Генерал-полковник, краповый берет: Путин отправил в отставку начальника штаба Нацгвардии

Указ об отставке Сергея Ченчика опубликован на официальном портале раскрытия правовой информации. Начальник главного штаба войск Национальной гвардии, генерал-полковник, как пишут ТАСС, ранее сам подал прошение об отставке. Причины решения не называются.

Ченчик окончил Военную академию в 1994 году. Он был командиром взвода, роты, батальона. Командовал штабом и полком. Кроме того, был во главе отряда специального назначения. С начала нулевых Ченчик имеет право ношения крапового берета, о чём говорится и в его официальной биографии.

Начальником штаба Ченчика назначил президент России Владимир Путин в 2016 году. Тем же указом гвардейцу присваивалось звание генерал-полковника.