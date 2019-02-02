Генерал-перебежчик на стороне лжепрезидента: Представитель ВВС Венесуэлы поддержал Гуайдо

Генерал Военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес принял решение перейти на сторону президента-самозванца Хуана Гуайдо. Об этом сообщают венесуэльские СМИ.

Военный опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором он называет Гуайдо "исполняющим обязанности Боливарианской Республики Венесуэла" и выражает готовность исполнять все приказы последнего. Генерал также считает действующего главу государства Николаса Мадуро диктатором и утверждает, что 90% личного состава ВВС Венесуэлы не поддерживают его.

"Моих товарищей по оружию я прошу не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы", - призвал он.

Непосредственно командование ВВС страны уже назвало генерала-перебежчика предателем. Как уточнили СМИ, Франсиско Эстебан Янес Родригес занимает должность директора стратегического планирования.