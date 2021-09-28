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Генерал озвучил русскую "угрозу" опаснее "Северного потока - 2"

28 сентября 2021, 09:30  •  230 • Политика
Украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль считает, что "Турецкий поток" намного опаснее для экономики Украины, нежели "Северный поток - 2". Он уверен, что топливо берут из одного источника.
Украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль сказал, что "Турецкий поток" будет опаснее для украинской экономики, чем "Северный поток - 2".
Он отметил, что, "согласно этим сказкам", реверсный поток берётся из Словакии, но там нет скважины.
"Но мы покупаем там. "Турецкий поток" - что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток - 2", - сказал генерал.
Он отметил, что Словакия будет брать газ из "Северного потока - 2".
Вчера, 27 сентября, Венгрия и "Газпром" заключили договор о поставке газа до конца 2036 года. Таким образом, через Сербию направят 3,5 млрд кубометров топлива, а миллиард - через Австрию. Изменить условия поставок, согласно документу, можно будет через 10 лет.
Газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, их мощность составляет по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По ним транспортируют газ через Чёрное море. Одна из ниток необходима для Турции, вторая - снабжает топливом страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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