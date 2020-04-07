"Генерал от победы". Николай Ватутин

Ватутин Николай Федорович (1901–1944): генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно).

© РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза

Совсем недавно, в феврале, СМИ сообщили об обычном для Украины инциденте: в центре Киева вандалы облили зеленкой памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Памятник расположен над могилой генерала, недалеко от правительственного квартала.

А ведь именно под командованием генерала армии Ватутина войска 1-го Украинского фронта 6 ноября1943 года освободили от фашистов Киев. И человек, с чьим именем связано освобождение матери городов русских, заслуживает хотя бы благодарности.

Маршал А.М. Василевский писал о Ватутине: "Его имя... навсегда связано с нашими победами под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Киева, на Правобережной Украине".

© РИА Новости / Георгий Зельма Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года

Взятие Киева – это огромный успех советских войск. Кстати, фашистское командование заявляло, что они нанесут Красной Армии сокрушительный удар под Киевом и вновь перейдут в наступление на восток. А уже 7 ноября 1943 года "Красная звезда" написала: "Германия слышит звон похоронного колокола. На нее надвигается лавина"…

Видимо, и за это нынешние украинские националисты так ненавидят Ватутина. Но возникает другой вопрос: а какую те же Бандера или Шухевич представляли себе независимую Украину? Получается, что под протекторатом Третьего рейха. А еще раньше был гетманат Скоропадского под протекторатом Второго рейха. И Мазепа тоже предал Петра ради того, чтобы в случае успеха получить власть под протекторатом шведского короля Карла XII. Видимо, для украинских политиков всех времен коллаборационизм – непременное условие самостийности. И их не останавливают никакие жертвы. А ведь общие потери населения Украины за время фашистской оккупации оцениваются в 8-10 миллионов человек…

© РИА Новости / РИА Новости Вид разрушенного Киева

Выходец из крестьянской семьи Воронежской губернии, Николай Федорович Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала армии. Он исповедовал тактику "активной обороны", которую довел до совершенства. В 1942 году Ватутин, командующий Воронежским фронтом, постоянно атаковал противника небольшими силами, постоянно создавал напряжение на фронте. Эти операции, конечно, имели локальный успех, однако они дали Красной Армии выигрыш во времени, живой силе и технике и не позволили немцам перебросить дополнительные соединения под Сталинград и на Кавказ. Так что, в конечном итоге, действия Воронежского фронта сыграли большую роль в победе на берегах Волги.

А в еще большей степени полководческий талант Ватутина раскрылся во время Курской битвы и взятия Киева. Немецкие генералы даже прозвали советского генерала "Гроссмейстером". В Красной Армии его за глаза называли "Генералом от победы". При этом Николай Федорович, в отличие от некоторых авторитарных командующих, умел слушать и слышать подчиненных, не подавлял их инициативу. Соратник командующего генерал К.В. Крайнюков позднее напишет: "Н.Ф. Ватутин был простым и душевным человеком, который никогда не выпячивал себя, никогда не бахвалился ратными делами и все одержанные победы относил к боевому коллективу, ко всем войскам фронта"…

© РИА Новости / Наталья Боде Советские воины ведут огонь из винтовок по вражескому самолету.

Двадцать девятого февраля 1944 года Ватутин вместе со своим сопровождением выехал на двух машинах из Ровно, чтобы проверить ход подготовки к очередной операции. Как вспоминал Г.К. Жуков, при въезде в одно из сел "машины попали под обстрел диверсионной группы УПА. Н.Ф. Ватутин, выскочив из машины, вместе с офицерами вступил в перестрелку, во время которой был ранен в бедро". За жизнь полководца боролись лучшие врачи, в том числе Н.Н. Бурденко, но, к сожалению, тщетно. В ночь на 15 апреля Николай Федорович умер от заражения крови. Через два дня его похоронили в Киеве, в городе, который он совсем еще недавно освобождал…

А теперь вновь о современной истории. В 2017 году Киевсовет хотел переименовать проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, гитлеровского пособника, заместителя командира батальона "Нахтигаль". В общем, в бандеровский проспект. В этом переименовании был еще явный садистский подтекст ура-националистов: ведь освободитель Киева погиб именно от рук бандеровцев.

© РИА Новости / Стрингер Фрагмент памятника генералу Ватутину в Мариинском парке Киева, который радикалы забросали яйцами. 14 октября 2018

Предполагавшееся переименование вызвало бурю возмущения. И суд Киева вынужден был приостановить эту вакханалию с переименованиями. Но уже давно ходят всяческие слухи, что киевские власти по настоянию бандеровцев вроде бы хотят убрать могилу полководца из центра города. Родственники Ватутина даже обратилась к российским властям с призывом организовать перезахоронение праха генерала на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Власти Киева всех успокаивают: никто не собирается тревожить прах генерала. Но можно ли этому верить? На Украине уже не первый год такой ералаш и в политике, и в головах!

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik