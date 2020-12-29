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Генерал объяснил страхи немцев из-за России: Если дело дойдёт до "горячего"…
29 декабря 2020, 12:30 • 15 • В мире
Российский генерал-полковник Виктор Есин оценил публикацию в Die Welt, где немцы сетуют из-за новейших разработок российского вооружения. В публикации напоминают, что учебные пуски РФ в Европе уже нагнали страха. Однако, полагает экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ, пока в ФРГ лишь раздувают панику, но если дело дойдёт до "горячего", то опасения европейцев будут вполне резонны.
В немецкой Die Welt рассказали о страхе, которого натерпелись военные на американской базе в Германии из-за тестового пуска российских ракет. Военные испытания проведены в середине декабря: четыре ядерные "Булавы" запустили из Охотского моря.
Из-за этого на базе Рамштайн сработал реальный сигнал тревоги. В немецком издании полагают, что новейшие гиперзвуковые вооружения и вовсе загонят Европу в положение вечного страха. Ведь, полагают в Die Welt, системы реагирования попросту могут не сработать на запуск того же "Авангарда", которым так гордится Россия.
По мнению генерал-полковника Виктора Есина, публикацию немцев можно расценивать как фейк. Сейчас поводов для опасений и паники попросту нет.
Тем более, напомнил он в беседе с "МК", Россия, в соответствии с договором СНВ-3 и другими соглашениями, уведомляет американскую сторону о пусках своих учебно-боевых ракет не менее чем за 24 часа до их начала.
По существующей практике так же поступает и американская, и китайская стороны.
"Так что какая уж там могла быть объявлена тревога - это большой вопрос. Хотя я честно скажу: очень хорошо, что европейцы забеспокоились по этому поводу", - подчеркнул он.
По мнению военного, опасения европейцев относительно возможностей нашего гиперзвукового оружия вполне обоснованны.
"При определённой ситуации, если дело дойдёт до «горячего», предупреждать уже никто никого не будет. И если Россия нанесёт удар гиперзвуковым оружием, то что-то ответить американцы просто не успеют. И не только они. Никто не успеет. Перехватить это оружие, как я полагаю, в ближайшие 5-7 лет никакие государства не способны", - объяснил Есин.
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