Генерал объяснил страхи немцев из-за России: Если дело дойдёт до "горячего"…

В немецкой Die Welt рассказали о страхе, которого натерпелись военные на американской базе в Германии из-за тестового пуска российских ракет. Военные испытания проведены в середине декабря: четыре ядерные "Булавы" запустили из Охотского моря.

Из-за этого на базе Рамштайн сработал реальный сигнал тревоги. В немецком издании полагают, что новейшие гиперзвуковые вооружения и вовсе загонят Европу в положение вечного страха. Ведь, полагают в Die Welt, системы реагирования попросту могут не сработать на запуск того же "Авангарда", которым так гордится Россия.

По мнению генерал-полковника Виктора Есина, публикацию немцев можно расценивать как фейк. Сейчас поводов для опасений и паники попросту нет.

Тем более, напомнил он в беседе с "МК", Россия, в соответствии с договором СНВ-3 и другими соглашениями, уведомляет американскую сторону о пусках своих учебно-боевых ракет не менее чем за 24 часа до их начала.

По существующей практике так же поступает и американская, и китайская стороны.

"Так что какая уж там могла быть объявлена тревога - это большой вопрос. Хотя я честно скажу: очень хорошо, что европейцы забеспокоились по этому поводу", - подчеркнул он.

По мнению военного, опасения европейцев относительно возможностей нашего гиперзвукового оружия вполне обоснованны.

"При определённой ситуации, если дело дойдёт до «горячего», предупреждать уже никто никого не будет. И если Россия нанесёт удар гиперзвуковым оружием, то что-то ответить американцы просто не успеют. И не только они. Никто не успеет. Перехватить это оружие, как я полагаю, в ближайшие 5-7 лет никакие государства не способны", - объяснил Есин.