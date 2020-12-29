Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
Главная / В мире

Генерал объяснил страхи немцев из-за России: Если дело дойдёт до "горячего"…

29 декабря 2020, 12:30  •  15 • В мире
Российский генерал-полковник Виктор Есин оценил публикацию в Die Welt, где немцы сетуют из-за новейших разработок российского вооружения. В публикации напоминают, что учебные пуски РФ в Европе уже нагнали страха. Однако, полагает экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ, пока в ФРГ лишь раздувают панику, но если дело дойдёт до "горячего", то опасения европейцев будут вполне резонны.
В немецкой Die Welt рассказали о страхе, которого натерпелись военные на американской базе в Германии из-за тестового пуска российских ракет. Военные испытания проведены в середине декабря: четыре ядерные "Булавы" запустили из Охотского моря.
Из-за этого на базе Рамштайн сработал реальный сигнал тревоги. В немецком издании полагают, что новейшие гиперзвуковые вооружения и вовсе загонят Европу в положение вечного страха. Ведь, полагают в Die Welt, системы реагирования попросту могут не сработать на запуск того же "Авангарда", которым так гордится Россия.
По мнению генерал-полковника Виктора Есина, публикацию немцев можно расценивать как фейк. Сейчас поводов для опасений и паники попросту нет.
Тем более, напомнил он в беседе с "МК", Россия, в соответствии с договором СНВ-3 и другими соглашениями, уведомляет американскую сторону о пусках своих учебно-боевых ракет не менее чем за 24 часа до их начала.
По существующей практике так же поступает и американская, и китайская стороны.
"Так что какая уж там могла быть объявлена тревога - это большой вопрос. Хотя я честно скажу: очень хорошо, что европейцы забеспокоились по этому поводу", - подчеркнул он.
По мнению военного, опасения европейцев относительно возможностей нашего гиперзвукового оружия вполне обоснованны.
"При определённой ситуации, если дело дойдёт до «горячего», предупреждать уже никто никого не будет. И если Россия нанесёт удар гиперзвуковым оружием, то что-то ответить американцы просто не успеют. И не только они. Никто не успеет. Перехватить это оружие, как я полагаю, в ближайшие 5-7 лет никакие государства не способны", - объяснил Есин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
28 декабря 2020, 06:15
"Я прививаться не буду": Лукашенко объяснил, почему принял такое решение
29 декабря 2020, 01:30
Советник Минобороны разоблачил Грефа: За экспериментами с искусственным интеллектом стоят глобалисты
28 декабря 2020, 18:10
Первопричину пандемии поручили найти "гонцам" ВОЗ. Die Welt узнал, в чём сомнения учёных
28 декабря 2020, 09:50
«Если здоровье позволяет всё выдержать — значит, выживешь»: россиянин Юрий Кирдюшкин о филиппинской тюрьме
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2020, 22:50
Кулинарная зрада - откуда не ждали: Michelin поставил точку в "борщевой войне"
25 декабря 2020, 17:45
Американский морской пехотинец о русском десанте: "Гигантское разочарование..."
24 декабря 2020, 09:40
Чем грозят России военно-морские базы США и Британии на Украине: Военный эксперт "раскрыл карты"
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.