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Генерал НАТО рассказал, почему Альянс не готов к войне с Россией
04 ноября 2018, 08:09 • 129 • Политика
Генерал НАТО Ян Брукс признался, что размещенные в Европе войска Североатлантического Альянса недостаточно мобильны, чтобы противостоять России в случае войны.
Глава международного военного штаба НАТО Ян Брукс прокомментировал гипотетическую возможность конфликта представляемого им блока с Россией. Прежде всего генерал отметил, что считает войска европейских держав-участниц Альянса недостаточно мобильными для того, чтобы противостоять потенциальной российской агрессии.
Случись НАТО открыть своеобразный Восточный фронт на российской границе, заявил Брукс, туда очень сложно будет в срок перекинуть армейскую технику и военный контингент.
В Европе попросту не так много дорог и мостов, способных выдержать массированную передислокацию тяжелой бронетехники в случае войны, пояснил Брукс. Кроме того, участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства.
Таким образом, если страны Североатлантического Альянса не хотят быть застигнутыми врасплох в случае войны с Россией, им еще многое предстоит сделать для увеличения мобильности собственных воинских соединений.
Обо всем этом генерал Брукс рассказал в беседе с корреспондентом Defense News.
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