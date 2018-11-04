Генерал НАТО рассказал, почему Альянс не готов к войне с Россией

Генерал НАТО Ян Брукс признался, что размещенные в Европе войска Североатлантического Альянса недостаточно мобильны, чтобы противостоять России в случае войны.

Глава международного военного штаба НАТО Ян Брукс прокомментировал гипотетическую возможность конфликта представляемого им блока с Россией. Прежде всего генерал отметил, что считает войска европейских держав-участниц Альянса недостаточно мобильными для того, чтобы противостоять потенциальной российской агрессии.

Случись НАТО открыть своеобразный Восточный фронт на российской границе, заявил Брукс, туда очень сложно будет в срок перекинуть армейскую технику и военный контингент.

«Я бы сказал, что, с военной точки зрения, передвижения войск недостаточно быстрые», - признался военачальник.

В Европе попросту не так много дорог и мостов, способных выдержать массированную передислокацию тяжелой бронетехники в случае войны, пояснил Брукс. Кроме того, участницам блока необходимо заранее получить разрешение от союзников на пересечение их границ и воздушного пространства.

Таким образом, если страны Североатлантического Альянса не хотят быть застигнутыми врасплох в случае войны с Россией, им еще многое предстоит сделать для увеличения мобильности собственных воинских соединений.

Обо всем этом генерал Брукс рассказал в беседе с корреспондентом Defense News.