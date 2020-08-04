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Генерал НАТО призвал страны Балтии не жалеть денег на «сдерживание России»

04 августа 2020, 12:50  •  69 • Война
В НАТО пугают Прибалтику вторжением России и заставляют тратить деньги
Командир Объединённых сил НАТО в Брюсселе генерал Йорг Фоллмер предупредил страны Балтии – если они хотят «удержать Россию от вторжения в Прибалтику», необходимы большие финансовые вложения в военную инфраструктуру.
По его словам, НАТО будет защищать Литву, Латвию и Эстонию, однако этим странам необходимо задуматься о том, как повысить боеспособность Североатлантического альянса. А это невозможно без хорошей инфраструктуры – дорог, мостов, железной дороги, морских портов и аэропортов. Об этом должны позаботиться правительства стран Балтии. И тогда можно будет вести речь о быстрой переброске сил НАТО из одного региона в другой, если возникнет такая необходимость.
«Сегодня не требуется в странах-участницах длительно размещать огромные контингенты сотен тысяч военнослужащих для быстрого реагирования на опасность. Технически эти силы можно очень быстро переместить, поэтому необходимо упорядочить инфраструктуру внутри своих территорий, чтобы можно было быстро перебросить наши отряды в те страны альянса, которые больше всего в них нуждаются»,
– рассказал генерал в интервью порталу Министерства обороны Латвии «Sargs.lv».
Он пояснил, что далеко не все мосты и не все дороги смогут выдержать танковые трейлеры, в которых перевозят танки. Вес одного такого танкового трейлера составляет 100 тонн, а если необходимо будет перебросить сразу 100 танков, есть вероятность обрушения мостов.
Ну а для того, чтобы правительства стран Балтии решились вложить огромные средства в инфраструктуру, необходимую НАТО, Йорг Фоллмер добавил, что «такой шаг не только поможет упорядочить объекты инфраструктуры, но и отправит серьёзный сигнал России о том, что Прибалтика готовится к отражению вторжения с востока».
Он подчеркнул, что необходимо уделить внимание региону, по которому из Германии в Польшу, а оттуда в Прибалтику можно будет быстро переместить военную технику.
Литовский политолог Александр Носович уверен – увеличение военного контингента НАТО в стране не является гарантией безопасности, наоборот, поставит Литву под удар.
«Для всех стран, в которых размещаются американские и натовские войска по периметру границы России, такое размещение означает только одно – они превращаются в объект первого удара в случае военного конфликта России и НАТО. Литва – не исключение»,
– цитирует политолога портал Baltnews.
При этом сами Соединённые Штаты не пострадают, отметил Носович.
Где возьмут деньги правительства стран Балтии в условиях экономического кризиса на то, чтобы привести свою инфраструктуру в соответствие с требованиями НАТО, не известно.
Соб. корр. ФСК
На фото. Командир Объединённых сил НАТО в Брюсселе генерал Йорг Фоллмер

Фонд Стратегической Культуры

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