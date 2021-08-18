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Генерал НАТО придумал план захвата Россией части Польши

18 августа 2021, 04:15  •  36 • Политика
Генерал-лейтенант Богуслав Самол, несколько лет назад командовавший многонациональным корпусом НАТО "Северо-Восток", придумал план захвата Россией части Польши. Именно для этого русские, по его мнению, разрабатывают новые танки.
Новые русские модернизированные танки значительно превосходят Т-72 и PT-91 Twardy - устаревшие машины, которые стоят на вооружении у армии Польши. В интервью порталу Defence24 Богуслав Самол заявил, что у НАТО и России принципиально разный подход к использованию танков.
Западные страны используют танки для обороны, Россия - для наступления. Якобы Москва запланировала наступательные военные операции, одна из которых нацелена на Польшу.
Россию генерал-лейтенант назвал "потенциальным агрессором", а потому Т-72 и PT-91 Twardy необходимо переправить на восток Польши.
"Проникновение потенциального агрессора вглубь территории страны означало бы потерю почти трети территории страны вместе с её населением и экономическим потенциалом", - отметил экс-командующий корпуса НАТО.
По его словам, Польша утратит возможность защитить себя, если потеряет земли к востоку от Вислы. Там расположена большая часть оборонных промышленных предприятий.

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