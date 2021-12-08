Генерал НАТО предложил напугать Путина "умными ракетами"

Генерал Филипп Бридлав, бывший главком объединённых сил НАТО в Европе, придумал "эффективный" способ напугать Путина и предотвратить "вторжение России" на Украину. Он предложил начать осуществлять военную помощь Киеву в виде поставок дронов и "умных ракет".

Экономические санкции против России оказались малоэффективными, а потому нужно использовать другие возможности и способы давления на Кремль - так считает бывший верховный главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

Заявление Бридлава приведены на сайте Киевского форума по вопросам безопасности. Генерал уверен, что Запад должен предоставить Украине военную помощь, чтобы сдержать "новую агрессию" Москвы.

По мнению Бридлава, введённые ранее в отношении России экономические санкции "не изменили поведения России, поведения Путина настолько, насколько мы ожидали".

Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства,

- заявил генерал.

Бридлав призвал помочь украинской армии со средствами ПВО, дронами и "умными ракетами", которые уже показали свою эффективность в Донбассе, а значит, смогут "защитить Украину". Военачальник уверен - в этом случае Кремль будет осознавать, что "ценой возможной атаки или новой агрессии" будет потеря важных преимуществ".



"Конечно, если мы ожидаем военного нападения, то должны помочь нашим украинским братьям и сестрам в этом", - подчеркнул генерал.