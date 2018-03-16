Генерал морской пехоты: НАТО пыталась взять Крым еще в 1989 году

• 118 • Политика

Карты с натовскими кораблями на собственной базе в Крыму альянс тиражировал еще до распада Советского Союза.

Очную ставку так называемых украинских политологов и жителей русского Крыма организовали в эфире передачи «Время покажет» Первого канала. В ходе телемоста крымчане отвечали на вопросы украинских гостей, которые, по иронии, почти живут в Москве.

В том числе обсуждалась известная информация о мечте НАТО разместить свою базу в Крыму. Ранее о такой возможности говорил и президент России Владимир Путин. В эфире российского телеканала генерал-лейтенант морской пехоты в отставке Анатолий Доменко дополняет сведения.

«С 1989 года они изучали базу в Севастополе. А позже при Украине две школы были отданы им и готовились к размещению экипажей. Это все было до 2014 года. А с 2015 года планировалась там нормальная американская база. Вы просто ничего не знаете про Севастополь», - говорит Доменко, обращаясь к украинским политологам.

Коллега Доменко также добавил, что в том же 1989 году в Крыму распространяли карты с натовскими кораблями у берегов полуострова. Украинцы, к слову, пытались убедить крымских военных в том, что это они ошибаются. Чем только рассмешили студию.