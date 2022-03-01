Генерал-майор озвучил то, о чём не говорят: Остановлена "тотальная зачистка" мирных

Генерал-майор Сергей Липовой озвучил то, о чём не говорят на Западе. Он подчеркнул, что усилиями России остановлена "тотальная зачистка" мирных жителей в Донбассе.

Накануне в Гомеле прошли переговоры между делегациями России и Украины, отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Встреча проходила недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять, точное место не называлось из соображений безопасности. В Киеве ранее заявили, что капитулировать не намерены.

Глава делегации России Владимир Мединский заверял, что Москва готова беседовать с представителями Незалежной "столько, сколько потребуется для достижения договорённости".

Пока чёткой информации об итогах встречи нет, но уже появились сообщения о грядущем новом этапе переговоров. Между тем Запад и Киев продолжают поставлять фейки о ходе спецоперации Москвы по принуждению руководства Украины к миру.

Обстановку в эфире программы оценил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Он обратил внимание, что, помимо непосредственно боевых действий, идёт и информационная война. Почти 95% того, что можно видеть в Сети, - специально подготовленные вбросы, призванные дискредитировать освободительную кампанию России. Таким способом Запад и Киев пытаются раструбить на весь мир, что Москва якобы развязала "войну" и что на Украине будто бы массово гибнут мирные люди.