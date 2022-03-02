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Генерал-майор озвучил просочившиеся разведданные по Украине: "Я знал об этом давно"

02 марта 2022, 17:20  •  291 • Политика
Генерал-майор Сергей Липовой озвучил просочившиеся разведданные по Украине. Он объяснил, что было бы, если б не освободительная операция России в Незалежной. Согласно его данным, Киев в таком случае попытался бы в конце февраля захватить не только Донбасс: "Я знал об этом давно".
Герой России, председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой в программе "Интервью" на канале Царьград объяснил, что было бы, если освободительная операция на Украине началась бы позже 24 февраля.
Он выразил уверенность, что это спровоцировало бы настоящую катастрофу, в том числе гуманитарную. Тогда инициативу в ведении боевых действий взял бы на себя Киев.
Буквально на днях обозначилась новость, которая давно была в закрытых источниках. Я знал об этом давно… - Поделился собеседник "Первого русского".
Согласно этой просочившейся информация, бойцы ВСУ, обученные инструкторами НАТО, совместно с подразделениями иностранных ЧВК готовились в конце февраля запустить полномасштабное вторжение в Донбасс.
Их арсенал включал тяжёлое наступательное вооружение. Донецк и Луганск гарантированно не смогли бы продержаться долго против такой мощной группировки. Однако захватом ДНР и ЛНР всё не закончилось бы, подчеркнул Липовой.
Что было бы дальше… Одурманенная кровью, блицкригом, победой над Донецком и Луганском, потом бы вся эта армада развернулась и пошла бы на Крым. Об этом [президент Украины Владимир] Зеленский заявлял неоднократно в 2021 году и призывал всех своих друзей, как он думал, из НАТО, Европы, Америки поддержать их в этой борьбе по якобы освобождению своих территорий, - подытожил собеседник Царьграда.

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