Генерал-майор Сергей Липовой озвучил просочившиеся разведданные по Украине. Он объяснил, что было бы, если б не освободительная операция России в Незалежной. Согласно его данным, Киев в таком случае попытался бы в конце февраля захватить не только Донбасс: "Я знал об этом давно".

Герой России, председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой в программе "Интервью" на канале Царьград объяснил, что было бы, если освободительная операция на Украине началась бы позже 24 февраля.

Он выразил уверенность, что это спровоцировало бы настоящую катастрофу, в том числе гуманитарную. Тогда инициативу в ведении боевых действий взял бы на себя Киев.

Буквально на днях обозначилась новость, которая давно была в закрытых источниках. Я знал об этом давно… - Поделился собеседник "Первого русского".

Согласно этой просочившейся информация, бойцы ВСУ, обученные инструкторами НАТО, совместно с подразделениями иностранных ЧВК готовились в конце февраля запустить полномасштабное вторжение в Донбасс.

Их арсенал включал тяжёлое наступательное вооружение. Донецк и Луганск гарантированно не смогли бы продержаться долго против такой мощной группировки. Однако захватом ДНР и ЛНР всё не закончилось бы, подчеркнул Липовой.