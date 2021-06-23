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Генерал-майор Липовой: "Третья мировая война уже началась"
23 июня 2021, 06:10 • 151 • Политика
Как считает генерал-майор Сергей Липовой, "третья мировая война уже началась", но ведётся она в информационном пространстве.
Третья мировая война будет разворачиваться в информационном пространстве. Об этом РИА ФАН заявил председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, глобальный конфликт уже начался. Однако боевые действия ведутся не в окопах, а в кабинетах.
"Не с помощью огнестрельного оружия, а с помощью информационных технологий. Менее разрушительной она от этого не становится", - пояснил эксперт.
Москва пока держится достойно, а Запад не может её переиграть в глобальном противостоянии. Провокации же не действуют на Россию, которая всегда открыта для конструктивного диалога.
Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" военный эксперт Сергей Хатылев, Россия и Китай добились гораздо больших успехов в сфере разработки космического оружия, чем США.
Американцы разрабатывают средства для уничтожения орбитальных объектов. Однако Москва и Пекин постоянно напоминают Вашингтону, что тот уже не главенствует в космосе.
Россия разработала уже две противоракетные системы, способные бороться с целями в ближнем космосе. Речь идёт о ЗРК С-500 и противоракетном комплексе А-235 "Нудоль".
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