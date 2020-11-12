|
Генерал-лейтенант СВР нашёл прокол у версии "расследователей" MH17: "Слишком низкий уровень"
12 ноября 2020, 23:05 • 90 • Политика
Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, где говорится, что проект Bonanza Media о версиях крушения MH17 курировался российским ГРУ. Исполнительный директор общества "Двуглавый Орёл" генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников сразу же нашёл прокол у этой версии. "Слишком низкий уровень", - считает он.
В материале Bellingcat и The Insider говорится, что проект Bonanza Media основала бывшая сотрудница Russia Today Яна Ерлашова и голландский блогер Макс ван дер Верф. Они снимали фильмы о катастрофе, проводили пресс-конференции и публиковали утечки документов из архивов объединённой следственной группы. Расследователи заявили, что координатором проекта Bonanza Media являлся полковник ГРУ Сергей Чабанов. Для связи с Ерлашовой он якобы даже купил отдельный телефон и зарегистрировал его на пожилую грузинку, которой вообще не существует. Чабанову от Bonanza Media поступали черновики статей и рекламных мероприятий.
"Это активка западных спецслужб, Центрального разведывательного управления, - сразу же определил Леонид Решетников. - Их задача дискредитировать, найти новые сюжеты для того, чтобы приписать всё это нам".
Ярким признаком активки является то, что никак нельзя проверить, где этот полковник.
Он считает, что это "расследование" - не более чем активное мероприятие ЦРУ, и нельзя установить, правдивые ли данные в публикации или ложные.
"Такие непроверяемые активки только говорят о том, что это делают спецслужбы. Они могут написать там много чего, но не очень правдоподобно", - отметил Решетников.
По его мнению, бороться с этим очень сложно. Созданием таких "версий" занимаются сотни, если не тысячи людей. Они получают за свою работу очень приличные деньги. И постоянно, цепляясь к каким-нибудь фактам, накручивают различные версии.
"А что делать? Надо разоблачать и критиковать. Нужно говорить, что это недоказуемо, это фальшивки всё. Другого средства противостоять этому нет", - заключил собеседник Царьграда.
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 ноября 2020, 03:55
|
08 ноября 2020, 17:20
|
09 ноября 2020, 06:10
|
11 ноября 2020, 02:10
|
11 ноября 2020, 19:35
|
07 ноября 2020, 20:15
|
06 ноября 2020, 05:45