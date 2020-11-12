Генерал-лейтенант СВР нашёл прокол у версии "расследователей" MH17: "Слишком низкий уровень"

В материале Bellingcat и The Insider говорится, что проект Bonanza Media основала бывшая сотрудница Russia Today Яна Ерлашова и голландский блогер Макс ван дер Верф. Они снимали фильмы о катастрофе, проводили пресс-конференции и публиковали утечки документов из архивов объединённой следственной группы. Расследователи заявили, что координатором проекта Bonanza Media являлся полковник ГРУ Сергей Чабанов. Для связи с Ерлашовой он якобы даже купил отдельный телефон и зарегистрировал его на пожилую грузинку, которой вообще не существует. Чабанову от Bonanza Media поступали черновики статей и рекламных мероприятий.

"Это активка западных спецслужб, Центрального разведывательного управления, - сразу же определил Леонид Решетников. - Их задача дискредитировать, найти новые сюжеты для того, чтобы приписать всё это нам".

Ярким признаком активки является то, что никак нельзя проверить, где этот полковник.

Вообще, для курирования такого проекта слишком низкий уровень. Я бы на их месте написал генерал-майор. Это бы более соответствовало практике, - пояснил генерал-лейтенант СВР в беседе с Царьградом.

Он считает, что это "расследование" - не более чем активное мероприятие ЦРУ, и нельзя установить, правдивые ли данные в публикации или ложные.

"Такие непроверяемые активки только говорят о том, что это делают спецслужбы. Они могут написать там много чего, но не очень правдоподобно", - отметил Решетников.

По его мнению, бороться с этим очень сложно. Созданием таких "версий" занимаются сотни, если не тысячи людей. Они получают за свою работу очень приличные деньги. И постоянно, цепляясь к каким-нибудь фактам, накручивают различные версии.

"А что делать? Надо разоблачать и критиковать. Нужно говорить, что это недоказуемо, это фальшивки всё. Другого средства противостоять этому нет", - заключил собеседник Царьграда.