Генерал КСИР и два депутата: Коронавирус "обезглавил" иранскую верхушку

Генерал элитного военного подразделения Ирана КСИР Насер Шаабани скончался от заболевания, которое было вызвано коронавирусной инфекцией. Агентство Tasnim, сообщило, что Шаабани отслужил в Корпусе стражей исламской революции 37 лет. Точный диагноз генерала не указан.

О первых случаях заражения китайским коронавирусом Иран сообщил 19 февраля. Тогда инфицированные находились в городе-миллионнике Кум, расположенном в 150 километрах от Тегерана. По последним данным, в стране коронавирус обнаружен у 11,3 тысячи граждан. Как минимум полтысячи из них умерли.

Сообщается, что заражены первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. Заболевание обнаружено у главы Министерства торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани, а также у главы Министерства туризма, культурного наследия и ремёсел Али Асгара Мунесана. В парламенте Ирана (меджлисе) тесты показали наличие вируса у 23 депутатов. Двое из них умерли.