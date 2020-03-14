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Генерал КСИР и два депутата: Коронавирус "обезглавил" иранскую верхушку

14 марта 2020, 08:35  •  105 • В мире
В Иране два высокопоставленных чиновника умерли от COVID-2019. Среди погибших - также генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди заражённых - десятки депутатов и министров.
Генерал элитного военного подразделения Ирана КСИР Насер Шаабани скончался от заболевания, которое было вызвано коронавирусной инфекцией. Агентство Tasnim, сообщило, что Шаабани отслужил в Корпусе стражей исламской революции 37 лет. Точный диагноз генерала не указан.
О первых случаях заражения китайским коронавирусом Иран сообщил 19 февраля. Тогда инфицированные находились в городе-миллионнике Кум, расположенном в 150 километрах от Тегерана. По последним данным, в стране коронавирус обнаружен у 11,3 тысячи граждан. Как минимум полтысячи из них умерли.
Сообщается, что заражены первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири. Заболевание обнаружено у главы Министерства торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани, а также у главы Министерства туризма, культурного наследия и ремёсел Али Асгара Мунесана. В парламенте Ирана (меджлисе) тесты показали наличие вируса у 23 депутатов. Двое из них умерли.

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