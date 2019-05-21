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Генерал Хомчак стал вторым лицом украинской армии

21 мая 2019, 20:54  •  25 • В России

Указом шестого президента Украины генерал Виктор Муженко уволен, а генерал Руслан Хомчак назначен главою Генерального штаба ВСУ.

51-летний уроженец Ровно в свое время окончил знаменитое Московское высшее военное командное училище. Сразу удачно попал на службу в Группу советский войск в Германии.

Прежде чем получить звезды генерал-лейтенанта, он послужил в Белоруссии. А потом стал быстро подниматься по карьерной лестнице в армии незалежной. 24-я механизированная бригада, 300-й механизированный полк, 72-я отдельная мехбригада, 8-й армейский корпус — этапы большого пути Хомчака. За два года до начала событий в Донбассе возглавил 6-й армейский корпус, ставший через год «Командованием «Юг».

Когда начались бои на юго-востоке Украины, подразделения генерала Хомчак действовали на западе от Донецка, попали в Иловайский котел — вместе со своим командиром. В биографии подчеркивается, что «из котла вырвался с оружием».

С 2016-го стал первым заместителем командующего сухопутными войсками страны.

Имеет орден «За заслуги» 3-й степени.

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