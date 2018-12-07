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Генерал Келли может покинуть команду Трампа и Белый дом - CNN

07 декабря 2018, 18:54  •  52 • В мире
Руководитель аппарата сотрудников Белого дома, генерал Джон Келли может в ближайшее время покинуть команду Дональда Трампа и Белый дом. По информации CNN, отставка Келли может произойти уже в ближайшие дни.
Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли может в ближайшее время уйти в отставку. По информации источников CNN, в Белом доме сейчас активно обсуждают замену генералу, однако на данный момент решения на этот счет не было принято.
При этом сообщается, что претендентом на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома является нынешний глава аппарата вице-президента США Ник Айерс.
В апреле этого года появилась информация, что Келли потерял "авторитет, влияние" и поддержку своих сотрудников и помощников. По информации The Washington Post, с Келли практически не консультировались по ряду назначений и увольнений сотрудников американской администрации.
При этом CNN утверждает, что несколько советников рекомендовали Трампу, который недоволен управленческой структурой в Белом доме, упразднить должности руководителя аппарата американской администрации и директора по коммуникациям.
При этом аналогичные слухи появлялись и в ноябре этого года.
В частности, говорилось, что на увольнении Джона Келли настаивает и супруга президента Меланья Трамп.
Отмечается, что первая леди страны уже не раз просила Джона Келли назначить на должности в администрацию несколько своих помощников, но ее запросы оставались без ответа. Это разозлило Дональда Трампа, и теперь Джон Келли может потерять должность.

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