Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина

Первый заместитель главы администрации Чеченской Республики Джамбулат Умаров принял участие в работе съезда Общества "Двуглавый Орёл", где решился вопрос о создании на базе этой структуры нового общественного движения "Царьград". Общество "Царьград" объединило русские православные организации, ставя перед собой цель защитить историю и традиции тысячелетней России. Джамбулат Умаров, обращаясь к собравшимся, передал важное послание от главы Чеченской Республики, Героя России, генерала Рамзана Ахматовича Кадырова.

Джамбулат Умаров отметил, что чеченский народ целиком и полностью поддерживает решение русского народа отстаивать традиционные ценности и веру в Бога. Более того, если говорить об исторической перспективе, уже с конца XVII - начала XVIII веков чеченские делегаты, понимая общность интересов, посещали столицу и заключали определённые союзы с русскими Царями, подчеркнул Умаров.

"И поэтому нам очень важно, каким будет Царь и каким будет град, где он правит. Будет ли Царь слышать всех - и русских православных христиан, и мусульман - нас, кавказцев, которые живут в великой Империи и готовы сегодня проливать за неё кровь. И проливают в борьбе с международным терроризмом", - сказал Умаров.

Заместитель главы администрации Чеченской Республики заверил, что чеченский народ хочет стоять на защите интересов всех народов России. Фото: Царьград

Джамбулат Умаров, обращаясь к участникам съезда "Царьграда" от имени Рамзана Кадырова, напомнил, как русский и чеченский народы в советское время столкнулись с ломкой собственных традиций. Народам предъявили своего рода симулякры - "разного рода образы, идеалы, чуждые нам". Автором несправедливого отношения стал один из советских правителей - Иосиф Сталин, подчеркнул Умаров.

"Иосиф Сталин, определявший тогда национальную политику, мягко говоря, некомплиментарно относился к чеченскому народу. Потому что мы действительно не принимали богоборчество, как и русский народ. Мы не принимали несправедливость, не хотели мириться с отсутствием частной собственности. Выступали против разрушения общин, родовой поруки, ответственности рода за конкретное лицо. И специальные службы боролись с чеченцами, понимая сопротивление. Чеченский, ингушский, русский народы ни душой, ни сердцем, ни разумом не принимали симулякры. Мы не хотели поклоняться придуманным божествам в виде великих спортсменов, космонавтов, политиков и прочих деятелей. Потому что наша душа требовала Бога, которого вытравливали и из русского человека. Но, тем не менее, Бог остался в русском человеке - в простом русском солдате. Это и определило нашу Победу в Великой Отечественной войне".

Участники съезда приняли решение об объединении в рамках нового общественного движения представителей крупнейших русских православных организаций. Фото: Царьград

В завершение Умаров добавил: сегодня чеченский народ очень надеется, что "истинно верующие православные христиане - люди, которые, даст Господь, рано или поздно окажутся у кормила решения важных государственных задач, будут ответственны и за так называемые малые народы, которые верят в русский народ".

"Мы готовы со всей искренностью и мощью своей стать опорой для этой великой Имперской державы, за которую ратуем сегодня. Мы надеемся, что именно вы, представители русских православных организаций, станете главным щитом от тех посягательств, которые совершают сегодня на Чеченскую республику, обвиняя её в разных грехах. Ещё раз повторяю: это всё только потому, что мы хотим сохранить свою традицию. И если на заре политической жизни России грядёт консервативная революция, запомните, что на самых передовых рубежах борьбы со злом, которое разрушает наши традиции, будет стоять чеченский народ", - подчеркнул Джамбулат Умаров.