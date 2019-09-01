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Генерал и наложница: страсти во дворце короля Таиланда смели устои страны

01 сентября 2019, 23:54  •  19 • В мире
Звание генерала военные обычно получают после долгих лет службы, совершая при этом какие-то серьезные подвиги. Однако в Таиланде этот процесс для некоторых убыстряется. Так, к примеру, эксцентричный тайский монарх Маха Вачиаралонкорн возвел в высокий военный чин 34-летнюю медсестру, вторую супругу-консорт, проще говоря – наложницу. Ради этой красивой девушки он даже потревожил привычные устои королевского дворца.
В мае 67-летний монарх, Великий король Таиланда, Посланник свыше, Царь богов и предводитель ангелов, женился на заместительнице начальника собственной охраны, генерале армии Сутхиде Вачиралонгкорн На Айудха.
Не прошло и полугода, как в сердце монарха поселилась новая любовь, Сининате Вонгваджирапакди, ради которой он даже восстановил давно забытый в королевском дворце институт наложниц. Собственную любовницу одарил титулом консорта через два месяца после сыгранной свадьбы.
На торжественной церемонии, которая проходила во дворце, присутствовала и жена монарха. На голову наложнице король Таиланда по традиции вылил церемониальную воду. При этом Сининате лежала на полу – ей не позволено было в этот момент находится выше колен монарха. Таким образом, впервые с 1932 года король Таиланда получил возможность официально стать многоженцем.
Скриншот: Twitter/2asanjanarahi
Королевская наложница по военной части получила неплохое образование. Начав с армейской медсестры, на закончила затем несколько специальных курсов, к примеру. По программе "боевых действий в джунглях". Училась Синанате и в воздушно-десантной школе и школе морской пехоты в 2017 году, а также прошла курс, разработанный Колледжем командования и Генерального штаба армии.
И вот теперь король окружил себя сразу двумя близкими генералами. Впрочем, у его ног часто можно увидеть маршала авиации. Такое звание монарх-эксцентрик пожаловал собственному пуделю.

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