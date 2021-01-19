Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в Вятке

Автор:

Аля Самитова

Заседание продолжается! Вчера Алексея Навального задержали в Шереметьево и отправили в один из райотделов подмосковных Химок. Чуть позже стало известно, что "пациент" находится в ОП 2 УМВД России. Прямо здесь днём 18 января проходило выездное заседание Химкинского городского суда, на котором рассматривалось представление столичного УФСМ об аресте Навального.

"Доколе! Сатрапы!". Читайте УПК!

Сообщение об этом вызвало волнение в рядах поклонников блогера. Да и сам он сумел подогреть страсти, отправив через Киру Ярмыш видео с этого судебного заседания.

"Это беззаконие! Почему заседание проходит в полиции?" – возмущается, привычно жестикулируя, "профессиональный юрист" Навальный". "Как так? Почему суд в ОВД? Особое заседание назначили? "Тройка" приговор будет выносить?" – вторит группа поддержки в соцсетях.

Как сам блогер, так и все остальные пишущие совершенно не знают УПК России, а точнее – его 231 статью.

А там написано:

Судебное заседание может даже пройти в особом месте, выбор которого продиктован соображениями обеспечения безопасности участников судебного процесса, предупреждением о нападении на конвой, других насильственных действиях, а также о массовых нарушениях общественного порядка.

Всё – по делу, dura lex, как говорится... Ведь сама паства Навального уж который день призывает к массовым беспорядкам. За что боролись...

Итак, 18 января ФСИН просил суд арестовать блогера на 30 суток в рамках дела "Ив Роше". Как мы помним, приговор тогда вынесен был условный. Но теперь всё может обернуться для блогера вполне реальным сроком: он показательно не соблюдал обязательства условно осуждённого и уклонялся от контроля исполнительной инспекции.

Всё происходит в рамках правового поля, как бы нам ни пытались доказать обратное. И кураторы Навального, возвращая "пациента" в Россию, не могли не предполагать именно такого развития событий. Собственно, они даже рассчитывали на это. Ведь теперь у Запада появился повод "осудить и потребовать".

Среди комментаторов происходящего сегодня находятся и такие, кто предрекает, что следующие судебные заседания по делу Навального могут пройти в Кирове – по месту совершения некоторых из его преступлений. Если это действительно так, будет забавно наблюдать поклонников блогера, собирающихся на пикеты и митинги в провинцию...

Они пугают, а нам не страшно

"Весь цивилизованный мир" по очереди и хором заголосил по блогеру-диссиденту. О задержании спешно сообщили ABC News, CNN, Би-би-си, Sky News, The Guardian, Politico, Reuters, NDTV, The Independent, NBC News, Forbes и прочие издания и телеканалы.

Заголовки – просто хватают за душу. Вот, к примеру, Deutsche Welle: "Абсолютный кошмар для Кремля".

Но это, конечно, даже для них чересчур, качественная пресса работает спокойнее. Bloomberg опубликовал материал "Задержание критика Путина Навального осуждают США и ЕС".

Интересно, что задержание, по мнению автора заметки, "стало первым испытанием для новой администрации Джо Байдена". Хотя, казалось бы, внутри Америки старичку вполне хватит собственных испытаний, а поди ж ты!

Заглянем в The Washington Post. В материале автор предупреждает: заключение Навального может повлечь для Владимира Путина "далекоидущие последствия", а арест вызовет "массовые протесты сторонников политика".

Radio Free Europe считает, что "Путин много думает о Навальном, хотя и отрицает это".

Извините, само на язык просится: аж кушать не может, наверное.

Запад коллективно возмущается

Вечером 17 января Amnesty International экстренно признала Навального "узником совести".

Ну, тут уж что и говорить, отрепетировано и срежиссировано было знатно, никто из заявлявших не ждал ни одной лишней минуты. Через полчаса (!) после задержания Навального в Twitter появились заявления главы Евросовета Шарля Мишеля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и председателя Европарламента Давида Сассоли.

Они чирикали, что "задержание Навального недопустимо", российские власти "должны уважать его права", в связи с чем необходимо "немедленно его освободить".

Начиная с карликов

Вслед за официальными представителями ЕС выступили Латвия, Литва и Эстония с совместным заявлением.

Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобождён, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией.

Дальше – больше. В смысле, страны большие пошли. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц проявил трогательную заботу, напомнив о том, что "было совершено опасное и ужасное покушение на жизнь Навального", а арестовав "берлинского пациента", с ним поступили очень "несправедливо". Не смолчал, естественно, и министр иностранных дел Хайко Маас, потребовавший "немедленно освободить Алексея", поскольку его задержание "абсолютно необъяснимо".

Президент Польши Анджей Дуда призвал к международной солидарности. По его словам, "действия российских властей должны сказаться на отношениях международного сообщества с этой страной".

Затем в общий хор влились голоса с другой стороны Атлантики.

Госсекретарь США Майк Помпео "категорически осудил" действия российских властей, назвав их "насилием и незаконным удержанием политических оппонентов" и потребовал "немедленного освобождения" Алексея.

По его словам, российские власти "должны предоставить равные условия для всех политических партий и кандидатов". У нас, правда, и выборов-то сейчас никаких нет, до начала компании пройдёт ещё несколько месяцев, но из Вашингтона, конечно, виднее.

И вообще, американцы считают, что им виднее. Джон Салливан, посол США в России, назвал задержание Навального "глубоко политизированным" и вообще – "атакой на критиков российской власти".

Самое замечательное в его заявлении – это, пожалуй, финальная часть:

Российский народ, как и народы других стран мира, заслуживает правительства, которое поддерживает открытый обмен идеями, прозрачное и подотчётное управление, справедливое и равное обращение в соответствии с законом, а также и возможность осуществлять свои права, не опасаясь преследования.

"Открытый обмен идеями и прозрачное управление" Америка только что продемонстрировала и продолжает демонстрировать всему миру. То есть американский народ ничего из перечисленного Салливаном не заслуживает? Надо запомнить этот тезис.

Всё получилось: Есть повод для новых санкций

Может быть, вы помните, как полвека назад мы всей страной заступались за Анжелу Дэвис? Красивая была девушка, смуглая, а уж прическа... Кажется, у нас тогда было несколько больше понимания того, что происходит в США и почему товарищ Дэвис не должна сидеть в тюрьме, чем сегодня у западных защитников Навального. Искренности у нас в самом деле было больше, чем у нынешних страдающих по Навальному.

Потому что Навальный сам по себе Западу совершенно не нужен (был бы нужен, был сейчас в Германии). "Берлинский пациент" сегодня уже не политик на содержании у Запада. Не субъект какой-либо деятельности. Он объект, элемент антироссийской риторики. Важен постольку, поскольку можно сказать: "Отпустите, а то мы вам..." А вы нам – что? Новые санкции, очевидно.

В этом главный смысл его возвращения. Он – инструмент в новой холодной войне.