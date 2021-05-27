Генерал ФСБ заявил о "большом ударе" для Польши

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил о "большом ударе" для Польши.

По словам Джабарова, Польша сегодня разочарована строительством газопровода "Северный поток - 2", на котором настояла Германия и которому отказались противиться США. Он напомнил о резких словах президента Польши Анджея Дуды о России.

"Для Польши это большой удар - завершение строительства проекта "Северный поток - 2", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Джабаров отметил, что польские власти понимают, что транзит газа через Украину и соответственно Польшу начнёт постепенно сокращаться, и они будут завязаны на "Северном потоке". При этом Джабаров уколол Варшаву её же "принципиальностью".

Он отметил, что, если Польша настолько принципиальная, "что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны?".

"Как только им это выгодно, они забывает всё", - сказал он, отметив, что как только выгода пропадает, они снова становятся ненавистниками России.