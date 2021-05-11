Генерал ФСБ списал теорию США о тайном оружии ГРУ на сезонное обострение

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов списал теорию США о некоем тайном оружии ГРУ на очередное сезонное обострение американцев. По его словам, паранойя у американских госслужащих уже давно и сильно запущена.

Так Михайлов прокомментировал публикацию журнала Politico, где говорится, что ГРУ использовало технологию "направленной энергии" против американских разведчиков, что привело к ухудшению их самочувствия.

К этому надо относиться как к сезонному, в данном случае весеннему, обострению. Их жалобы должны принимать к сведению медики. Но болезнь запущена - мы уже давно сталкиваемся с разговорами о таком оружии, - пояснил генерал РИА Новости.

Он отметил, что во время своей службы в ФСБ часто сталкивался с людьми, которые приходили на Лубянку в шапочках из фольги и жаловались, что их "облучают". Михайлов добавил, что следующего американского обострения, вероятнее всего, стоит ждать осенью.

Отметим, что США регулярно обвиняют Россию в различных преступлениях - от вмешательства в выборы до отравления Скрипалей и Навального. При этом никаких доказательств они не приводят, но это не мешает Белому дому вводить против Москвы новые санкции.