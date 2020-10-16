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Генерал ФСБ разоблачил статью The Guardian об "отравлении" Навального: "У них вообще не бьётся"

16 октября 2020, 21:50  •  85 • Политика
Источники The Guardian обвинили вторую службу ФСБ в отравлении Навального. Генерал-майор ФСБ рассказал, где прокололась британская газета. "У них вообще не бьётся. Они бы хоть немножко обращали бы внимание. А источник - это тот же самый Навальный", - подчеркнул эксперт.
Отравление российского оппозиционера Алексея Навального организовала вторая служба ФСБ, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники. Информацию для Царьграда прокомментировал генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.
Прежде всего он отметил, что служба, о которой идёт речь, занимается защитой конституционного строя, а не отравлением людей. Михайлов считает, что The Guardian упомянула вторую службу ФСБ, чтобы придать информации больше веса в глазах несведущих в этом вопросе людей.
Также он назвал чушью версию британского издания о том, что целью "отравления" Навального было не убить, а вынудить покинуть Россию. Во-первых, потому что он физически не мог покинуть Россию из-за закрытых границ. Во-вторых, человека в коме вообще трудно к чему-нибудь принудить.
"У них вообще не бьётся. Они бы хоть немножко обращали бы внимание. А источник - это тот же самый Навальный у этой газеты наверняка", - сказал Александр Михайлов в интервью Царьграду.
Также эксперт не исключил, что дезинформацию "сливает" кто-то из окружения Навального.

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