Генерал ФСБ объяснил, как вычислить "крота": "Сидит в нашей норе и ворует семечки"

Генерал ФСБ Александр Михайлов объяснил в эфире радио "Говорит Москва", как именно сотрудники разведки выявляют иностранных агентов.

По его словам, сведения о наличии зарубежного информатора в структурах страны приходят из-за рубежа. Как правило, шпион в этот момент уже располагает некими данными, которые дают ему возможность сделать определённые технологические или политические умозаключения.

Затем сотрудники спецслужб приступают к поиску лица, которое потенциально может выдать или уже выдало информацию, составляющую гостайну.

"Крот" - это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки, - заметил генерал ФСБ.

Он добавил, что в результате деятельности иностранных агентов страна может понести как технологический, так и репутационный ущерб.