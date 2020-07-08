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Генерал ФСБ объяснил, как вычислить "крота": "Сидит в нашей норе и ворует семечки"

08 июля 2020, 17:00  •  166 • Политика
Генерал ФСБ Александр Михайлов объяснил, как вычислить "крота", который "сидит в нашей норе и ворует семечки". По его словам, сведения о наличии зарубежного информатора в структурах страны обычно приходят из-за рубежа.
Генерал ФСБ Александр Михайлов объяснил в эфире радио "Говорит Москва", как именно сотрудники разведки выявляют иностранных агентов.
По его словам, сведения о наличии зарубежного информатора в структурах страны приходят из-за рубежа. Как правило, шпион в этот момент уже располагает некими данными, которые дают ему возможность сделать определённые технологические или политические умозаключения.
Затем сотрудники спецслужб приступают к поиску лица, которое потенциально может выдать или уже выдало информацию, составляющую гостайну.
"Крот" - это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки, - заметил генерал ФСБ.
Он добавил, что в результате деятельности иностранных агентов страна может понести как технологический, так и репутационный ущерб.

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