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Генерал ФСБ назвал отравление Скрипаля олигархическими разборками

06 марта 2018, 18:39  •  130 • Политика
Известный историк спецслужб генерал ФСБ Валерий Малеваный озвучил свою версию того, кто мог стоять за попыткой устранения шпиона и перебежчика Сергея Скрипаля.
Историк спецслужб, писатель, генерал-майор ФСБ России Валерий Малеваный прокомментировал для телеканала "Царьград" инцидент с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Напомним, что перебежчик Скрипаль был найден в торговом центре города Солсбери в тяжелом состоянии и был срочно доставлен в больницу. Сейчас врачи оценивают его состояние как критическое.
Валерий Малеваный уверен, что появившаяся в западных СМИ версия о том, что Скрипаль был отравлен российскими спецслужбами, является натянутой. Все уже долгие годы Скрипаль не находился на секретном положении и не имел доступа к какой-либо конфиденциальной информации.
Сначала, напоминает Малеваный, Скрипаль был задержан в России и помещен в тюрьму как предатель Родины и иностранный агент. Затем обменян на наших нелегальных разведчиков. После этого он 8 лет жил как простой гражданин и числился сотрудником британского Ми-6. Устранять его сейчас, чтобы скрыть какую-то информацию, российским органам госбезопасности попросту не было никакой нужды. Он уже передал своим западным кураторам все, что мог.
Тем более, отмечает историк, сам факт того, что Скрипаль мог быть отравлен, указывает, скорее на криминальный след во всем этом деле, нежели на почерк спецслужб.
"Скорее всего, он влез не в свое дело, влез в какую-то аферу. Наверняка следствие это и покажет. Его устранили бандитским способом - это не устранение спецслужбами. Спецслужбы обычно так не устраняют. Потом нашим российским спецслужбам не надо было его устранять просто потому, что после тюрьмы - после того как он получил свой срок - он не являлся секретоносителем какой-нибудь агентурной информации. То есть, я думаю, это какие-то разборки на олигархическим уровне. Он работал на наших русских олигархов и, скорее всего, это что-то такое внутреннее - связанное с финансовыми потоками российских денег", - заявил Валерий Малеваный в беседе с корреспондентом "Царьграда".
Некоторые СМИ, продолжает эксперт, указывают на то, что Скрипаль был критиком действующих российских властей, и связывают попытку его устранения с этим. Данная версия, считает отставной генерал, также не выдерживает проверки на подлинность. Все же в реальности с именем Сергея Скрипаля не было связано каких-либо громких политических заявлений.
"Ну он политически не выступал, нет у него политических выступлений - если бы он политикой занимался, он бы этим не занимался", - суммирует свою точку зрения Валерий Малеваный.

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