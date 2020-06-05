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Генерал ФСБ нашел зацепку в заявлении Госдепа: "Раскрывают свои карты"

05 июня 2020, 23:55  •  34 • Политика
Генерал ФСБ Александр Михайлов нашёл зацепку в заявлении Госдепа о России и Ближнем Востоке. Ранее там сказали, что якобы РФ играет "деструктивную роль" в этом регионе и должна "убраться" оттуда. Всё правильно, только не Россия, а США, отметил эксперт. "Они раскрывают свои карты", - добавил он.
Один из представителей руководства движения "Сильная Россия" генерал ФСБ Александр Михайлов откликнулся на заявление помощника главы американского Госдепа Дэвида Шенкера об РФ.
Ранее последний заявил, что якобы Москва играет "деструктивную роль" в ситуации в Ближневосточном регионе и потому ей нужно "убраться" оттуда.
Генерал ФСБ заметил на это в комментарии для Nation News, что у властей США в последнее время всё чаще наблюдается помутнение сознания. Так, они регулярно делают ошибки, пытаясь выстроить причинно-следственные связи.
Михайлов заметил, что обвинения Вашингтона в действительности применимы лишь к нему самому.
Они раскрывают свои карты. Они сами играют "деструктивную роль" на Ближнем Востоке, формируя очаги социального и военного напряжения, - подчеркнул он.
Эксперт добавил, что Россия тем временем, напротив, старается создать мир в этом регионе и устранить террористические очаги.

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