Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 1...
"Никакой новой пенсионной реформы не обсуждается": Владимир Путин провел Большую...
Путин сравнил Россию и СССР. Россия оказалась впереди
Путин предложил корреспонденту «КП» стать своим преемником
Главная / В России

Генерал ФСБ: Нападение на Лубянке помню лишь раз — в середине 70-х

19 декабря 2019, 21:54  •  51 • В России

Вечером в четверг у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Во время перестрелки пострадали сотрудники силовых ведомств. «КП» связалась с генералом ФСБ в отставке Александром Михайловым.

- Александр Георгиевич, как можно на Лубянку пройти с автоматом?

- Элементарно. Когда идешь в приемную — звонишь в звонок. Открывается магнитный замок. Там рамка и стоит прапорщик с табельным оружием.

- Прапорщик ничего не успевает сделать?

- А что он может сделать? Если из-под полы выдернул автомат и начал стрелять на поражение?

Перестрелка: человек лежит на земле.

- Что-то подобное на вашей памяти в центре Москвы было?

- В середине 70-х, когда я еще был опером, у нас был прорыв в здание Московского управления на Малой Лубянке. Вошел человек Также стоял прапорщик на входе. Мужик сразу вытащил нож и полоснул прапорщика по щеке. И побежал. Прапорщик за ним. Мужик пробежал по первому этажу, взбежал на второй этаж. Там такая конфигурация была - выход под прямым углом. И мужик этот, так получилось, бежал прямо на портрет Дзержинского. Справа ему показалось, что тупик — и тогда он пошел на прапорщика — а тот стал вести огонь на поражение.

- Это был террорист?

- По-моему, это был психопат. Но ситуация тогда была другая в стране.

- Наверняка, есть протокол безопасности, как действовать в такой ситуации, при нападении на здание ФСБ?

- Сложно сказать, какие именно сейчас инструкции. Но прием граждан до сих пор никто не отменял. И, когда человек снаружи, позвонив, у приемной, представляется и говорит, что он записан на прием, ему же дверь откроют?...

- Прапорщик у рамки, естественно, не в бронежилете?

- Только если объявлено усиление. Могут тогда дополнительно выдать автомат, дубинку, щит.

- В здании есть постоянная группа спецназа?

- Есть бойцы комендатуры. У дежурной смены там свой план действий. Их задача блокировать — потом подтянутся другие силы.

- Сотрудники, ведя огонь, прикрываясь машиной ДПС — она должна там постоянно дежурить?

- Не обязательно машина должна стоять. Обычно она нужна для сопровождения. Кого-либо или чего-либо. Например, для сопровождения группы взрывотехников.

Место происшествияФото: Рушан КАЮМОВ

- После этого резко усилят меры безопасности?

- Я исхожу из следующего. Когда что-то подобное случается — вводят усиление. Но ведь это «что-то» уже произошло, это усиление по факту мало что дает. Ну что, разве только для ощущения безопасности?

Пока трудно сказать, что это было. Но огонь на Лубянке прежде не вели — на моей памяти точно. Там остальные то здания имеют защиту, а приемная — она же для граждан… Камеры там, разумеется, есть.

Подполковник ФСБ Алексей Филатов: «Это серьезно подготовленный теракт, а не неуравновешенный псих»

Кадры из видео очевидца стрельбы, снятого в кафе в центре Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
19 декабря 2019, 18:39
Владимир Путин: То, что выдержал русский народ в 90-х, это подвигом можно назвать!
18 декабря 2019, 13:24
Украинский политолог: Зеленский не может сказать «идите нафиг, ваше предложение глупое!»
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
18 декабря 2019, 16:39
Выехать украинцам в Россию станет сложнее
18 декабря 2019, 19:54
Сергей Шахрай о полетах Дудаева и Басаева за границу: Из Чечни в 1992-м было по 150 рейсов в месяц!
18 декабря 2019, 21:24
«Может оказать давление на потерпевших»: подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
19 декабря 2019, 00:54
Русские С-400 в заложниках США: разведка захватила наши частоты в Сирии - эксперт
19 декабря 2019, 00:54
Аркадия Бабченко заявил, что его выгнали из Израиля после поста на тему "Дайте д...
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А посл...
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «П...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2019, 05:54
Президенты-грубияны: Кто не умеет держать себя в руках
18 декабря 2019, 18:24
"Бессовестная ложь": Скрипаль выступила с заявлением после интервью британского посла
16 декабря 2019, 20:54
Слуга закона вместо «слуги народа»
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
13 декабря 2019, 14:39
«Ситуация доведена до абсурда»: Евросоюз продлил санкции в отношении России
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
14 декабря 2019, 23:24
"Шутки Зеленского с газом закончатся трагедией для всей Украины": Журавко призвал украинцев проснуться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.