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Генерал Евкуров: «Мы разобщены, я ухожу….»
24 июня 2019, 20:39 • 73 • В России
Во главе Ингушетии Юнус-бек Евкуров стоял 11 лет. И вот он решил попросить Владимира Путина принять его отставку.
- Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами, - сказал глава Ингушетии в обращении, показанном на национальном телевидении республики.
Видимо, на разобщенности народа сказались митинги, которые проходили в Ингушетии в последние месяцы.
Евкурову 55 лет. Родился в многодетной ингушской семье: у него шесть братьев и шесть сестёр. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В армии с 1982 года, дослужился до генерал-майора.
В 1999 году Евкуров командовал подразделением российских десантников, которое совершило марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово и заняло аэропорт Приштины.
Во время чеченской войны Евкуров, во главе группы десантников, вызволил из плена 12 российских военных. С 2008 года возглавил кавказскую республику. Переизбирался на этот посто только в прошлом году. По закону, его полномочия истекали в 2023 году.
За операцию в Косово получил Героя России. Также награжден орденом Красной Звезды и орденом Мужества.
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