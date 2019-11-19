Генерал Евкуров дал старт всеармейскому чемпионату

В крупнейшем в России Многофункциональном огневом центре парка «Патриот», что в Подмосковье, в эти дни проходит чемпионат Вооруженных Сил РФ по армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия.

На торжественное открытие этих необычных соревнований во вторник, 18 ноября, прибыл замминистра обороны страны, отвечающий за боевую подготовку в Вооруженных Силах РФ, генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров.

- От лица министра обороны, Героя Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и от себя лично приветствую вас, - сказал Юнус-Бек Баматгиреевич, обращаясь к участникам соревнований. - Этот чемпионат посвящен памяти разведчика, капитана 1-го ранга Виктора Николаевича Леонова, дважды Героя Советского Союза, командира разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.

Фото: Министерство обороны РФ

Как заметил замминистра, упражнения, которые выполняют воины, максимально приближены к боевым – это разведка, стрельба «по атакующему противнику» - из бойниц, "бой в населенном пункте" и других сложных условиях.

Фото: Министерство обороны РФ

На этом турнире определятся победители в личном и командном первенствах, среди мужчин и женщин, по стрельбе из пистолета и автомата. Пройдёт также первенство снайперов-мужчин - как в личном зачёте, так и среди снайперских пар.

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