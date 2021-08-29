Генерал: Черноморский флот полностью обнулил украинского "разрушителя Крымского моста"

В ходе учений ВМФ России на Чёрном море зенитные комплексы "Панцирь-М" успешно уничтожили несколько ракет, выпущенных над морем. По словам генерал-майора Юрия Владимирова, использование "Панцирей" полностью нивелирует угрозу, исходящую от украинских "Нептунов". Их в Киеве часто с гордостью называют "разрушителями" или "убийцами" Крымского моста.

Военно-морской флот России провёл в акватории Чёрного моря военные учения. В них приняли участие большой ракетный катер "Шуя" и малый ракетный корабль "Одинцово". Манёвры были направлены на отработку перехвата объектов, летящих на сверхмалых высотах, таких как противокорабельные ракеты "Нептун".

Эти ракеты были созданы в СССР в 70-е годы. Сегодня они используются армией Украины, некоторые высокопоставленные чины которой угрожали применить "Нептуны" для подрыва Крымского моста.

Учения ЧФ показали, что "Нептуны" прекрасно уничтожаются ещё в воздухе, на расстоянии нескольких километров. Так, противотанковый комплекс "Корнет" имитировал пуск украинских ракет. Эти ракеты "обнулил" морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", который находится на вооружении русского флота с 2018 года.

"Наличие на борту российских военных кораблей ЗРПК "Панцирь-М" полностью нивелирует угрозу со стороны украинской разработки на основе советских ракет 70-х годов", - отметил генерал-майор русской армии Юрий Владимиров.



ЗРПК "Панцирь-С" способен сбивать дальние быстролетящие и малозаметные цели ракетами, кроме того, он оснащён двумя 6-ствольными автоматическими пушками калибра 30 мм с начальной скоростью почти 900 метров в секунду.