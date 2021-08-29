Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поста...
Главная / Политика

Генерал: Черноморский флот полностью обнулил украинского "разрушителя Крымского моста"

29 августа 2021, 09:55  •  176 • Политика
В ходе учений ВМФ России на Чёрном море зенитные комплексы "Панцирь-М" успешно уничтожили несколько ракет, выпущенных над морем. По словам генерал-майора Юрия Владимирова, использование "Панцирей" полностью нивелирует угрозу, исходящую от украинских "Нептунов". Их в Киеве часто с гордостью называют "разрушителями" или "убийцами" Крымского моста.
Военно-морской флот России провёл в акватории Чёрного моря военные учения. В них приняли участие большой ракетный катер "Шуя" и малый ракетный корабль "Одинцово". Манёвры были направлены на отработку перехвата объектов, летящих на сверхмалых высотах, таких как противокорабельные ракеты "Нептун".
Эти ракеты были созданы в СССР в 70-е годы. Сегодня они используются армией Украины, некоторые высокопоставленные чины которой угрожали применить "Нептуны" для подрыва Крымского моста.
Учения ЧФ показали, что "Нептуны" прекрасно уничтожаются ещё в воздухе, на расстоянии нескольких километров. Так, противотанковый комплекс "Корнет" имитировал пуск украинских ракет. Эти ракеты "обнулил" морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С", который находится на вооружении русского флота с 2018 года.
"Наличие на борту российских военных кораблей ЗРПК "Панцирь-М" полностью нивелирует угрозу со стороны украинской разработки на основе советских ракет 70-х годов", - отметил генерал-майор русской армии Юрий Владимиров.

ЗРПК "Панцирь-С" способен сбивать дальние быстролетящие и малозаметные цели ракетами, кроме того, он оснащён двумя 6-ствольными автоматическими пушками калибра 30 мм с начальной скоростью почти 900 метров в секунду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





176
Источник
Похожие новости
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
29 августа 2021, 06:15
"Апокалипсис сегодня": Витязева показала видео британской версии
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
29 августа 2021, 01:40
У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шойгу
28 августа 2021, 23:50
"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве США из Кабула
29 августа 2021, 06:15
Эксперт: Германии и Европе нужна вся мощность "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
29 августа 2021, 06:15
"Апокалипсис сегодня": Витязева показала видео британской версии
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
29 августа 2021, 01:40
У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шой...
29 августа 2021, 06:15
Эксперт: Германии и Европе нужна вся мощность "Северного потока - 2"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
25 августа 2021, 12:25
Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.