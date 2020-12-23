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Генерал бундесвера назвал самую главную угрозу НАТО

23 декабря 2020, 19:55  •  200 • Политика
Генерал бундесвера, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки назвал самую главную, по его мнению, угрозу НАТО.
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что этой угрозой является Россия, и такая угроза "реальна". По его словам, Россия "наращивает вооружения" и активно модернизирует армию.
Зембритцки подчеркнул, что Россию "определённо" можно назвать "главной" и "реальной" угрозой НАТО. Он также добавил, что в Польше и трёх странах Прибалтики есть боевые группы НАТО, чтобы "противостоять российской угрозе".
Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий представил анализ свежих докладов наших международных оппонентов, отметив, что НАТО не скрывает своих планов и надеется нанести удар по России в Черноморском регионе.

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23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
23 декабря 2020, 10:45
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