Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
Главная / Аналитика

Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова: "Латать дыры — не выход!"

08 сентября 2020, 09:50  •  103 • Аналитика
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"
Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова откровенно рассказала о том, что же на самом деле произошло в здании на Крымском валу 26 августа. Тогда, напомним, соцсети были переполнены видеокадрами о потопе в Новой Третьяковке. О том, почему это случилось и как сейчас работает самая значимая галерея страны, — в интервью руководителю отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Анастасии Мельниковой.
— Зельфира Исмаиловна, почему случился этот потоп в Новой Третьяковке — уже точно известно?
— В ситуации с нашим сильно изношенным зданием нужно очень аккуратно делать выводы. Сейчас специальная комиссия подробнейшим образом все изучает, от этого зависят дальнейшие наши действия и публичный показ и безопасность экспозиций на Крымском Валу.
— Почему это все произошло? Как вы думаете?
— Здание на Крымском валу давно требует капитального ремонта. Он там ни разу не проводился. И я сразу по приходе в галерею пять лет назад на пост генерального директора поставила вопрос о необходимости реконструкции этого дома.
Кроме того, вы, наверное, обратили внимание, что в этом году небывалое количество осадков. Я живу в Москве с 1972 года и такого не припомню. Дождь, который прошел 26 августа, был невероятно сильным и мощным. Вода проникла в ряд экспозиционных и выставочных залов. Лилась она в этот раз потоками, а не так, как это было в течение последних десяти с чем-то лет, с чем мы привыкли иметь дело.
— Я так понимаю, что недавно, еще до этого ливня, начался ремонт кровли?
— Да. До этого, с 2015 по 2019 год, после выделения Министерством культуры средств на ремонт проводилось несколько конкурсных процедур в рамках ФЗ-44 ("О контрактной системе в сфере закупок"), по которому главный критерий — цена услуги, а не ее качество, не квалификация исполнителей. Поэтому во всех трех случаях тендеры выигрывали не самые высокопрофессиональные компании, а те, что заявляли меньшую стоимость.
— В результате ливень в Москве прошел, а громкий потоп случился лишь в Третьяковке…
— Вы же видели, что творилось на улицах! Машины практически плыли — кстати, недалеко от Третьяковки. Да, так случилось. Ремонтные работы на крыше еще не завершили, старая ливневая канализация не выдержала.
Это еще раз показало, что латать дыры — не выход!
Сильно изношенному зданию на Крымском валу давно требуется масштабная, серьезная капитальная реконструкция. И она будет проводиться, надеемся, с 2023 года (совместно со знаменитым нидерландским архитектором Ремом Колхасом). Сейчас, в сентябре, начинается уже стадия "П" (проектирование), которую он выполняет совместно с московским бюро "Резерв".
У нас на крыше здания работает много специалистов концерна "Крост", руководитель которого Алексей Алексеевич Добашин — очень активный попечитель Третьяковской галереи. И как только в СМИ стало известно о том, что произошло, он немедленно мне позвонил и предложил помощь — как меценат, благотворитель.
Он направил своих сотрудников для первоочередных аварийных работ — прежде всего в изношенной системе ливневой канализации.
Скорее всего, из-за вибрации во время продолжающегося уже несколько лет ремонта кровли, скажем так, ливневая система (которой уже лет пятьдесят), эти трубы при таком одномоментном ливне просто не выдержали. И специалисты из "Кроста", еще раз повторю, нам, конечно, очень помогают (на благотворительной основе) с высокопрофессиональным изучением и решением этой проблемы.
— Пострадали картины? Залы?
— В это сложно поверить, глядя на кадры в соцсетях из галереи во время потопа, но вода текла в основном не по стенам, а из плафонов в центре залов, поэтому картины действительно не пострадали! И это очень хорошая новость, которую мне официально подтвердили.
— То есть получается, что ущерба как такового нет? Ремонт вам помогают делать меценаты, а с картинами ничего страшного не случилось?
— Да, и слава богу. Нет фактически даже страхового случая, по крайней мере, в отношении картин.
Мои коллеги из Новой Третьяковки настолько оперативно сработали в этой сложной ситуации — огромное им спасибо, что не испугались, не растерялись!
Хранители, реставраторы немедленно демонтировали те вещи, картины, которые находились рядом с местами протечек. Более 100 произведений искусства немедленно эвакуировали из залов. Мы тогда быстро закрыли и основную экспозицию, и выставку "Шедевры из Казани", и выставку "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985".
Сообщали, что где-то пострадал новый паркет…
— Нет, нового паркета нигде не было, да и не было смысла его менять, если впереди масштабная реконструкция здания.
Понятно, что такие серьезные протечки изменили климатические параметры в помещениях, и сейчас мы привлекли лучших отечественных специалистов для анализа этой климатической ситуации — будем совместно решать, что дальше делать.
До 6 сентября еще была открыта выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" (вход мы сделали свободным). А до 20 сентября работает "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".
— Как в особом, посткарантинном режиме работает галерея, в этих новых для всех нас условиях?
— Мы очень много сделали, чтобы составить все необходимые протоколы посещения галереи в новом формате, ограничили количество посетителей в день (особенно в Третьяковке в Лаврушинском переулке и на выставке "Русская сказка" на Крымском валу). Мы также ограничиваем количество посетителей в каждый определенный отрезок времени — проход на выставки и экспозиции осуществляется по сеансам.
Смотрители следят, чтобы в каждом зале не скапливалось больше людей, чем предусмотрено нормами Роспотребнадзора. У посетителей маски, все наши сотрудники — в масках и перчатках. Регулярная дезинфекция, тщательная уборка помещений, ионизируется воздух.
С 3 июля, как мы открылись, к нам пришло примерно четверть от обычного числа гостей. При этом мы сравниваем показатели не с прошлым годом, когда посещаемость, к примеру, выставки Репина была экстремально высокой, а с июлем позапрошлого года, который, впрочем, также был для нас успешным. И дело было не только в ограничениях количества посетителей, но и в том, что многие остерегались идти в музей как в место массового скопления народа.
А в августе посещаемость уже заметно выросла, люди стали возвращаться в Москву или просто чаще куда-то выходить, социализироваться. Надеемся скоро достичь половины обычной посещаемости. Тем более что впереди у нас много новых интересных проектов.
Более подробно о новых проектах Третьяковской галереи в продолжении интервью гендиректора ГТГ Зельфиры Трегуловой, которое выйдет на Ria.ru на следующей неделе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
07 сентября 2020, 09:05
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
07 сентября 2020, 09:05
Критикам российской вакцины от коронавируса пора поискать бревно в глазу
07 сентября 2020, 12:45
Камельзон: ATP совершает величайшую глупость, дисквалифицируя Джоковича
07 сентября 2020, 20:05
Политолог о связи дела Навального и "Севпотока-2": впутались в историю
08 сентября 2020, 09:50
МВФ поможет простым украинцам расплатиться за коммуналку
07 сентября 2020, 15:30
Максиму Решетникову на Кубани показали пути спасения экономики
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал&qu...
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливу...
08 сентября 2020, 06:10
Колесникову ищут с милицией. Меркури объяснил, что с оппозиционеркой: "Скукотища...
08 сентября 2020, 00:40
Проект «Великая Польша» – как барьер между Россией и Германией
08 сентября 2020, 04:20
Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-з...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
07 сентября 2020, 02:40
Пушков ответил на заявление главы МИД Украины о нецивилизованной России
03 сентября 2020, 16:10
В Кремле отреагировали на сенсацию от Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.