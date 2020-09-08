Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова: "Латать дыры — не выход!" • 103 • Аналитика © РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова откровенно рассказала о том, что же на самом деле произошло в здании на Крымском валу 26 августа. Тогда, напомним, соцсети были переполнены видеокадрами о потопе в Новой Третьяковке. О том, почему это случилось и как сейчас работает самая значимая галерея страны, — в интервью руководителю отдела "Культура и стиль жизни" РИА Новости Анастасии Мельниковой. — Зельфира Исмаиловна, почему случился этот потоп в Новой Третьяковке — уже точно известно? — В ситуации с нашим сильно изношенным зданием нужно очень аккуратно делать выводы. Сейчас специальная комиссия подробнейшим образом все изучает, от этого зависят дальнейшие наши действия и публичный показ и безопасность экспозиций на Крымском Валу. — Почему это все произошло? Как вы думаете? — Здание на Крымском валу давно требует капитального ремонта. Он там ни разу не проводился. И я сразу по приходе в галерею пять лет назад на пост генерального директора поставила вопрос о необходимости реконструкции этого дома. Кроме того, вы, наверное, обратили внимание, что в этом году небывалое количество осадков. Я живу в Москве с 1972 года и такого не припомню. Дождь, который прошел 26 августа, был невероятно сильным и мощным. Вода проникла в ряд экспозиционных и выставочных залов. Лилась она в этот раз потоками, а не так, как это было в течение последних десяти с чем-то лет, с чем мы привыкли иметь дело. — Я так понимаю, что недавно, еще до этого ливня, начался ремонт кровли? — Да. До этого, с 2015 по 2019 год, после выделения Министерством культуры средств на ремонт проводилось несколько конкурсных процедур в рамках ФЗ-44 ("О контрактной системе в сфере закупок"), по которому главный критерий — цена услуги, а не ее качество, не квалификация исполнителей. Поэтому во всех трех случаях тендеры выигрывали не самые высокопрофессиональные компании, а те, что заявляли меньшую стоимость. — В результате ливень в Москве прошел, а громкий потоп случился лишь в Третьяковке… — Вы же видели, что творилось на улицах! Машины практически плыли — кстати, недалеко от Третьяковки. Да, так случилось. Ремонтные работы на крыше еще не завершили, старая ливневая канализация не выдержала. Это еще раз показало, что латать дыры — не выход! Сильно изношенному зданию на Крымском валу давно требуется масштабная, серьезная капитальная реконструкция. И она будет проводиться, надеемся, с 2023 года (совместно со знаменитым нидерландским архитектором Ремом Колхасом). Сейчас, в сентябре, начинается уже стадия "П" (проектирование), которую он выполняет совместно с московским бюро "Резерв". У нас на крыше здания работает много специалистов концерна "Крост", руководитель которого Алексей Алексеевич Добашин — очень активный попечитель Третьяковской галереи. И как только в СМИ стало известно о том, что произошло, он немедленно мне позвонил и предложил помощь — как меценат, благотворитель. Он направил своих сотрудников для первоочередных аварийных работ — прежде всего в изношенной системе ливневой канализации. Скорее всего, из-за вибрации во время продолжающегося уже несколько лет ремонта кровли, скажем так, ливневая система (которой уже лет пятьдесят), эти трубы при таком одномоментном ливне просто не выдержали. И специалисты из "Кроста", еще раз повторю, нам, конечно, очень помогают (на благотворительной основе) с высокопрофессиональным изучением и решением этой проблемы. Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. — Пострадали картины? Залы? — В это сложно поверить, глядя на кадры в соцсетях из галереи во время потопа, но вода текла в основном не по стенам, а из плафонов в центре залов, поэтому картины действительно не пострадали! И это очень хорошая новость, которую мне официально подтвердили. — То есть получается, что ущерба как такового нет? Ремонт вам помогают делать меценаты, а с картинами ничего страшного не случилось? — Да, и слава богу. Нет фактически даже страхового случая, по крайней мере, в отношении картин. Мои коллеги из Новой Третьяковки настолько оперативно сработали в этой сложной ситуации — огромное им спасибо, что не испугались, не растерялись! Хранители, реставраторы немедленно демонтировали те вещи, картины, которые находились рядом с местами протечек. Более 100 произведений искусства немедленно эвакуировали из залов. Мы тогда быстро закрыли и основную экспозицию, и выставку "Шедевры из Казани", и выставку "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985". — Сообщали, что где-то пострадал новый паркет… — Нет, нового паркета нигде не было, да и не было смысла его менять, если впереди масштабная реконструкция здания. Понятно, что такие серьезные протечки изменили климатические параметры в помещениях, и сейчас мы привлекли лучших отечественных специалистов для анализа этой климатической ситуации — будем совместно решать, что дальше делать. До 6 сентября еще была открыта выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина" (вход мы сделали свободным). А до 20 сентября работает "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". — Как в особом, посткарантинном режиме работает галерея, в этих новых для всех нас условиях? — Мы очень много сделали, чтобы составить все необходимые протоколы посещения галереи в новом формате, ограничили количество посетителей в день (особенно в Третьяковке в Лаврушинском переулке и на выставке "Русская сказка" на Крымском валу). Мы также ограничиваем количество посетителей в каждый определенный отрезок времени — проход на выставки и экспозиции осуществляется по сеансам. Смотрители следят, чтобы в каждом зале не скапливалось больше людей, чем предусмотрено нормами Роспотребнадзора. У посетителей маски, все наши сотрудники — в масках и перчатках. Регулярная дезинфекция, тщательная уборка помещений, ионизируется воздух. С 3 июля, как мы открылись, к нам пришло примерно четверть от обычного числа гостей. При этом мы сравниваем показатели не с прошлым годом, когда посещаемость, к примеру, выставки Репина была экстремально высокой, а с июлем позапрошлого года, который, впрочем, также был для нас успешным. И дело было не только в ограничениях количества посетителей, но и в том, что многие остерегались идти в музей как в место массового скопления народа. А в августе посещаемость уже заметно выросла, люди стали возвращаться в Москву или просто чаще куда-то выходить, социализироваться. Надеемся скоро достичь половины обычной посещаемости. Тем более что впереди у нас много новых интересных проектов. Более подробно о новых проектах Третьяковской галереи — в продолжении интервью гендиректора ГТГ Зельфиры Трегуловой, которое выйдет на Ria.ru на следующей неделе. ​ Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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