Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госдума предложит ввести экономические спецмеры против Грузии
"Он хотел удержать власть": В интервью для нового фильма Путин рассказ...
В фотографиях с крещения сына Меган Маркл заподозрили подделку
Дошли до людей: в инфраструктуру Дагестана вложили 18 млрд рублей
Главная / Политика

Гендиректор "Рустави-2" похвастался ростом рейтингов и возвращает матерщинника Габуния в эфир

09 июля 2019, 13:24  •  80 • Политика
Гендиректор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия похвастался ростом рейтингов после матерной выходки журналиста Георгия Габуния. По его словам, журналист не только не будет наказан, но и вернётся в эфир. Гварамия настаивает на том, что это согласуется с Конституцией страны.
Гендиректор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого обматерил Владимира Путина в прямом эфире, настаивает на том, что выходка вполне вписывается в грузинское законодательство и даже Конституцию. Об этом Ника Гварамия заявил в комментарии украинским СМИ, отмечает 360 TV.
Гварамия ответил соотечественникам, недовольным тем, как разжигается рознь между Грузией и Россией, что они могут просто смотреть другой канал. "Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - настаивает он.
Гендиректор телеканала не только отказался увольнять Георгия Габуния за непристойную выходку, но и пообещал его вернуть в эфир через два месяца.
"Что здесь еще говорить", - задается вопросом в твиттере журналистка Ольга Скабеева.
"Интересно, как повлияет на рейтинги этой телекомпании запрет на поставку грузинского вина в Россию? Отличная будет тема для пары рейтинговых программ", - спрашивает в свою очередь в телеграм-канале Владимир Соловьёв.
Фото: твиттер/Ольга Скабеева
Фото: телеграм/Владимир Соловьёв

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
08 июля 2019, 14:39
Не в минском формате. Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
09 июля 2019, 10:09
"Он хотел удержать власть": В интервью для нового фильма Путин рассказал Стоуну о "керченском инциденте"
08 июля 2019, 21:09
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
09 июля 2019, 03:39
Освоить за три года: Ставрополью выделят 31 млрд рублей на нацпроекты
08 июля 2019, 19:09
В Госдуме выступили за возбуждение уголовного дела в отношении ведущего "Рустави 2"
08 июля 2019, 21:09
В Крыму напомнили Зеленскому о принадлежности полуострова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2019, 10:24
Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
07 июля 2019, 15:54
"Его колесами качают". До "странного поведения" Зеленского "вытащили из предобморока" в Донбассе - соцсети
06 июля 2019, 07:24
"Выгонят, но будет поздно": Пушков предсказал бесславный конец карьеры "горе-победителей" из "Нафтогаза"
06 июля 2019, 17:09
"В палате с Наполеоном свободно место": В соцсетях поставили диагноз заикнувшемуся об украинских танках на Красной площади политику
08 июля 2019, 11:24
"Не грузин... и не мужчина!" В Грузии отреклись от оскорбившего Путина журналиста
07 июля 2019, 19:09
«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»
07 июля 2019, 09:24
"Сколько Киев заплатил?": В Совфеде предсказали следующий шаг Украины по нефти из США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.