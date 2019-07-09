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Гендиректор "Рустави-2" похвастался ростом рейтингов и возвращает матерщинника Габуния в эфир
09 июля 2019, 13:24 • 80 • Политика
Гендиректор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия похвастался ростом рейтингов после матерной выходки журналиста Георгия Габуния. По его словам, журналист не только не будет наказан, но и вернётся в эфир. Гварамия настаивает на том, что это согласуется с Конституцией страны.
Гендиректор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого обматерил Владимира Путина в прямом эфире, настаивает на том, что выходка вполне вписывается в грузинское законодательство и даже Конституцию. Об этом Ника Гварамия заявил в комментарии украинским СМИ, отмечает 360 TV.
Гварамия ответил соотечественникам, недовольным тем, как разжигается рознь между Грузией и Россией, что они могут просто смотреть другой канал. "Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - настаивает он.
Гендиректор телеканала не только отказался увольнять Георгия Габуния за непристойную выходку, но и пообещал его вернуть в эфир через два месяца.
"Что здесь еще говорить", - задается вопросом в твиттере журналистка Ольга Скабеева.
"Интересно, как повлияет на рейтинги этой телекомпании запрет на поставку грузинского вина в Россию? Отличная будет тема для пары рейтинговых программ", - спрашивает в свою очередь в телеграм-канале Владимир Соловьёв.
Фото: твиттер/Ольга Скабеева
Фото: телеграм/Владимир Соловьёв
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