Гендиректор "Рустави-2" похвастался ростом рейтингов и возвращает матерщинника Габуния в эфир

Гендиректор грузинского телеканала "Рустави-2", ведущий которого обматерил Владимира Путина в прямом эфире, настаивает на том, что выходка вполне вписывается в грузинское законодательство и даже Конституцию. Об этом Ника Гварамия заявил в комментарии украинским СМИ, отмечает 360 TV.

Гварамия ответил соотечественникам, недовольным тем, как разжигается рознь между Грузией и Россией, что они могут просто смотреть другой канал. "Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - настаивает он.

Гендиректор телеканала не только отказался увольнять Георгия Габуния за непристойную выходку, но и пообещал его вернуть в эфир через два месяца.

"Что здесь еще говорить", - задается вопросом в твиттере журналистка Ольга Скабеева.

"Интересно, как повлияет на рейтинги этой телекомпании запрет на поставку грузинского вина в Россию? Отличная будет тема для пары рейтинговых программ", - спрашивает в свою очередь в телеграм-канале Владимир Соловьёв.

Фото: твиттер/Ольга Скабеева

Фото: телеграм/Владимир Соловьёв